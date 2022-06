Es la hija del exjugador de fútbol Héctor Carabalí. La guayaquileña Valery Carabalí Medina, Miss Supranational Ecuador, certamen organizado por CNB, tiene 23 años. Es la segunda de tres hermanos, alta, de piel bronceada y cabellera larga. No recuerda con exactitud las medidas de su cuerpo, solo que su estatura es de 1,72 metros. No es la primera vez que participa en un certamen de belleza. El año pasado estuvo en Miss Ecuador y se convirtió en la cuarta finalista.

Una de sus pasiones es el modelaje, además es profesora en la academia y agencia Klasse de Denisse Klein. En el modelaje incursionó a los 15 años, aunque su primer curso lo hizo a los 9. Tuvo la oportunidad de hacer una especialización en Nueva York con el fin de aprender las técnicas para posar frente a una cámara. Ella demostró que se mueve como pez en el agua durante la producción de fotos para EXPRESIONES.

Pero modelar no es lo único que llama su atención, estudia la carrera de Nutrición, Dietética y Estética en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. No es amante de los deportes, pero practica el boxeo. “Sirve como defensa personal, pero hay que tener buenos reflejos”.

El modelaje la lleva a los certámenes de belleza...

Tenía muchas ganas de representar al país en el extranjero. Estoy disfrutando el proceso. Viajaré el 24 de junio a Polonia y la gala final se desarrollará el 15 de julio en Nowy Sacz.

Los polacos son vecinos de los ucranianos, quienes atraviesan un conflicto bélico con Rusia.

Los organizadores nos han dicho que la ciudad Nowy Sacz a la cual vamos es pequeña pero segura. Está cerca de Cracovia. Me siento ansiosa de visitar Europa por primera vez, quiero verlo y conocerlo todo. Si Dios permite que gane, me quedaré un año.

¿Qué atributos o cualidades se buscan en Miss Supranational?

Cuando vino Chanique Rabe, de Namibia, Miss Supranational Internacional, me dio algunos consejos. Es una mujer guapísima y carismática. Dijo que se busca una reina auténtica, natural y agradable, porque se viaja alrededor del mundo conociendo gente, y que antes no se enfocaban en la labor social, pero desde el año pasado lo hacen.

Es hija del exjugador de fútbol, Héctor Carabalí. Gerardo Menoscal

Cuando era una adolescente de 13 años fue diagnosticada con cáncer.

Así es. Soy una sobreviviente del cáncer, un linfoma de Hodgkin, una enfermedad a los ganglios linfáticos. No es solo duro para el paciente, también para su familia. Mi madre (Carla) y yo, de la mano, combatimos esta dolencia. Una etapa difícil, sobre todo a esa edad porque no se entiende mucho lo que ocurre. Fue una experiencia que me formó y me hizo madurar.

Ahora le digo a las chicas que, a pesar de la adversidad, se pueden cumplir los sueños. Por las quimioterapias y radioterapias sufrí muchas secuelas, se cayó el cabello, neuropatía, además hipertiroidismo. Por este motivo decidí estudiar Nutrición.

Con una buena alimentación se puede sanar (ciertas dolencias) en lugar de recurrir a tanta medicina.

Lo que ahora consumimos es muy dañino. Cuando estaba en el hospital en mi adolescencia, me di cuenta de que la alimentación que nos daban no era la adecuada para el tratamiento que recibíamos. Algunos alimentos no debemos consumirlos, otros nos benefician. Quiero hacer una maestría en Nutrición oncológica.

Siempre existe el riesgo de una recaída.

Ya estoy en remisión, tienen que pasar cinco años para aquello. Existe el riesgo de que vuelva el cáncer durante ese tiempo. Gracias a Dios no ha sido mi caso. Siempre nos dicen que debemos cuidarnos, hacernos chequeos frecuentes. Lo hago al pie de la letra, no podemos descuidarnos.

Si creo que algo no está bien, acudo de inmediato al médico. No soy extremista, me como un dulce de vez en cuando, aunque prefiero los alimentos provenientes de la naturaleza.

Una experiencia a temprana edad que le dejó una enseñanza.

Mi madre fue la más afectada, se deprimió mucho. Se sentía muy triste. Pensaba que si yo me deprimía, ella iba a sentirse peor. No le deseo esta enfermedad a nadie. Sientes que el mundo se viene abajo, te sientes enfermo en todo momento. Una vez que superé la dolencia, promoví el proyecto social Guerreros de Vida para ayudar a los niños enfermos y a sus familiares.

Entre el modelaje y la nutrición

Valery está enamorada. Su novio se llama José Luis y mantienen una relación hace 11 meses. No descarta casarse y formar una familia. “Me encantan los niños, no sé a qué edad vendrán los hijos. Hay muchas metas por cumplir todavía”, dice y añade que se visualiza en un futuro modelando en las pasarelas internacionales.

Además, tiene planes de abrir un consultorio nutricional y una academia de modelaje para formar jóvenes. “Las modelos ya no son extremadamente delgadas o altas, el campo se abrió, incluso en la edad. Soy partidaria que las personas sigan sus sueños”. Le interesa la TV, pero aún no se dan oportunidades.

Ella y su padre

¿Por su color de piel canela ha sido discriminada?

No, mis padres siempre me hicieron sentir orgullosa y segura del color de mi piel. Siempre digo que nací bronceada. Mi mami es muy blanca, mi padre es negro, salí chocolate (risas).

Es hija de un jugador, ¿conoce algo de fútbol?

No me gusta, no lo entiendo, a veces lo veo, pero nada más, ni lo practico, hay mujeres que lo juegan. En ocasiones mi papá me quiere matar. En mi familia estaban divididos, unos son de Barcelona, otros de Emelec. Sé lo básico de fútbol.

¿Siempre su padre estuvo de acuerdo con su participación en reinados y en el modelaje?

No vivo con mi padre, pero siempre apoyó mis decisiones en el modelaje y reinados. Considera que debo hacer lo que me haga feliz. Todos me dicen que él dejó en alto el nombre del país porque fue un buen futbolista.