El año pasado la corona de Miss Ecuador estuvo a cargo de Nino Touma; en 2022 la diseñadora de joyas Catalina Salcedo Coello, con 15 años dedicada a esta actividad, tiene ahora esa tarea.

“No puedo creerlo, no me lo esperaba porque la votación era por redes sociales. Participé porque mi compañera Elvia Alvarado (quien también es diseñadora y vive en Estados Unidos) me insistió mucho desde el primer día de la convocatoria (el 28 de marzo) que hizo la empresa auspiciadora. No lo iba a hacer porque mi mamá (Ivonne) se encuentra delicada de salud”, comenta emocionada la creativa.

Entre los requisitos estaban que el modelo debe ser exclusivo e inspirado en el cuidado ambiental, debe tener las dimensiones y el peso que permitan colocarla con comodidad en la cabeza de la nueva reina y un fácil manejo para movilizarla sin que se deteriore.

Un jurado designado por la Organización Miss Ecuador seleccionó a cinco diseños finalistas y estos fueron subidos a las redes sociales de la firma auspiciante para las votaciones del público.

Boceto ganador. Alaja Ashpa que significa bella naturaleza. cortesía

Catalina presentó dos bocetos de corona. “No solo había que presentar buenos diseños, sino uno que sea para Miss Ecuador”. El seleccionado fue el que se llama Alaja Ashpa que significa bella naturaleza. “En mi propuesta resalto el patrimonio mineral y natural del Ecuador y el empoderamiento femenino de nuestra cultura. Me inspiro en las heliconias que son flores tropicales y exóticas y en el uso de las gemas endémicas de la costa ecuatoriana”. Además, añade que conoció las heliconias en una visita al Napo.

Segundo boceto. cortesía

“El diseño lo hice yo, pero la empresa auspiciante se encargará de la fabricación de la pieza”, explica. La creativa recibirá un premio de 1.500 dólares.

Catalina estudió administración de empresas y se especializó en el Instituto Tecnológico Superior Eurodiseño del Ecuador. “Siempre tuve el talento para crear estas piezas. Estoy agradecida con el asesor de imagen José Hidalgo porque fue el pionero en darle trabajo a los diseñadores de joyas”.

Miss Ecuador se desarrollará en Quevedo por segunda ocasión.