Valeria Mauve, escalando en la industria musical latina

Desde los 15 años, Valeria Mauve empezó a asistir a conciertos ‘underground’ en la Ciudad de México y fue así como despertó su curiosidad por conocer cómo se manejaba la industria musical. Una de las preguntas que más resonaba en su cabeza era por qué no se lo hacía de manera más formal. En el momento en que esto se desenvolvió, aún no había información especializada ni académica sobre el tema e Internet recién estaba comenzando a despegar.

Desde el primer momento lo vio desde el punto de vista de la mercadotecnia y fue por eso que decidió estudiar algo relacionado. Al principio, sus padres no estuvieron del todo de acuerdo porque no era algo convencional ni que le asegurara un futuro prometedor, sin embargo la mexicana no desistió de su objetivo y sueño de vida.

En la búsqueda, no encontró una carrera con el enfoque en la industria musical como tal, pero llegó a una universidad en la que se le estaba dando mucha importancia al ámbito artístico como el cine y la televisión. También estaba la opción de marketing y entró allí. Justamente uno de los directivos de este centro educativo había ocupado el cargo de director en Universal Music México, hecho que sirvió de impulso para su decisión.

Para la mexicana, las cosas empezaron a alinearse poco a poco y con su meta fija de trabajar en Sony Music, empezó a abrir su propio camino. Entre pasantías, emails con su curriculum y hasta castings de conducción para un programa musical, Valeria después de un par de años, entró a aquella empresa a la que le había puesto el ojo.

Ella, como la mayoría de agentes que conforman esta industria tan apasionante, le mueve por su puesto la música, la adrenalina de estar detrás de un concierto y el constante movimiento entre hoteles y aeropuertos. Un trabajo sacrificado y complejo, más que nada para las mujeres, pero son ellas mismas quienes con el tiempo han demostrado, y lo siguen haciendo, que el pensamiento de definir roles laborales por el género de una persona es arcaico.

Sus recomendaciones

Artista nueva mexicana: Vivir Quintana

Artista nueva latinoamericana: Daniela Spalla

Artista anglo que no puede dejar de escuchar: Lorde

Su paso por las discográficas más importantes

Un sabor semiamargo. Eso le dejaron a Valeria sus años trabajando en Sony y Universal Music. De igual forma, cabe mencionar que el aprendizaje adquirido no se lo quita nadie, pero recuerda que en el área de marketing de ambas empresas, el trato de las mujeres con clientes externos no era fácil. Más de una vez estuvo en situaciones incómodas, que nunca pasaron a nada grave, pero en las que se paró, habló y defendió su rol.

Desde su perspectiva, con el paso del tiempo, más mujeres han tomado cargos directivos, pero igual la brecha de desigualdad en los altos mandos sigue presente.

¿Cómo es trabajar con Mon Laferte?

Los contactos que le dejó trabajar en dos grandes multinacionales la llevaron a la artista chilena Mon Laferte. Valeria ocupa el cargo de tour manager que significa ser la encargada de toda la logística, desde la movilización, documentos de viaje, cumplimiento de horarios, entre otras funciones, de todo el equipo que acompaña a la artista durante sus giras.

Reconoce que este papel casi siempre lo ocupan hombres, y que al ser algo totalmente nuevo para ella, al principio le costó, pero hoy ya se siente nadando en una zona más estable. Ahora están totalmente parados por la pandemia, pero no ve llegar el día en que pueda viajar nuevamente, y sentir ese ajetreo, emoción, estrés y adrenalina combinados.

La entrevista a Valeria Mauve forma parte de una serie que EXPRESIONES ha venido realizando desde el 2020 para dar visibilidad a las mujeres latinas que forman parte de una industria que está liderada por hombres.