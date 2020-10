Oriana Hidalgo y su íntima relación con la música

La conversación con Oriana Hidalgo inició con ella contando: “Me fui a Estados Unidos a estudiar Ingeniería y Producción Musical, pero me di cuenta que al ser mujer es muy difícil ejercerlo, de hecho hay muy pocas siéndolo”. Seguramente esto le pasó a más de una que quiso ser “algo” en la industria musical y la brecha de desigualdad no se lo permitió.

Sin embargo, estamos para contar historias de éxito y el caso de la hoy A&R de Sony Music Latin-Iberia es diferente. Su camino tomó otra dirección cuando antes de graduarse de la universidad, tomó una clase llamada Music Business y fue ahí cuando se dio cuenta que esa área le llamaba mucho más la atención.

Buscando oportunidades de trabajo o de pasantías, llegó a Art House Records del reconocido compositor colombiano Julio Reyes Copello y fue ahí cuando empezó su primer acercamiento real con la industria musical. Compartir con un personaje con tanto conocimiento y, además, respaldo, influyó positivamente en su desarrollo. Luego, las puertas se abrieron, y formó parte por unos meses de Warner Music en el departamento de Marketing.

Y tras su salida, “llegó el puesto que era para mí”, confiesa. En un equipo con solo hombres resalta la satisfacción de una buena experiencia en la que “le dan prioridad a la mujeres, yo me siento muy cómoda”. Considera que sí hay carencia femenina en general en su especialización, pero es por falta de profesionales, no por nada más.

Oriana creció rodeada de música, por eso su gusto y pasión es lógico e innato. Aunque en principio apostaba por una carrera como solista, cosa que no ha dejado, sube constantemente covers a su cuenta de Instagram, la vida fue llevándola a otro lugar relacionado, que hoy disfruta y ama hacer.

¿Qué es ser un A&R?

Estos son actores claves dentro de una disquera, pues se encargan del repertorio del artista, están en constante exploración de nuevos sonidos, de posibles colaboraciones con otros colegas, así como un poco de management pero, sobre todo, en el aspecto musical.

Al trabajar en la parte regional, Oriana también se encarga de explotar a los intérpretes en otras partes del mundo, para así contribuir a su expansión global.

Regional mexicano, ¿el nuevo género?

¿Hacia dónde se dirige el sonido de la música latina en los próximos años? Esto fue lo que Oriana nos cuenta: “El urbano va a permanecer un rato, pero sí creo que va a haber muchas fusiones. No sé si has escuchado el regional mexicano fusionado con trap y R & B, será uno de los géneros que va a resaltar. Muchos artistas ya están trabajando en esto. Snoop Dogg ya ha colaborado con una banda mexicana. De igual manera, cabe recalcar que el pop no va a morir, va a ser todo alrededor de él”.

Además, dijo que fueron los mismos músicos quienes empezaron con esta cultura y, al verlo interesante, lo empezaron a desarrollar, no solo su empresa, sino otras multinacionales e independientes. “Son experimentos y al final vemos lo que a la gente le está gustando”, enfatizó.

“Los artistas terminan siendo igual a uno”

Desde sus inicios trabajando en Art House Records, la venezolana se empezó a topar con varios grandes artistas como J.LO. Luego, tras su salto a la multinacional, trabajar con Camilo, Nathy Peluso (foto), Lali, Shaira, Residente, Carlos Vives, Paloma Mami y Kanny García, se convirtió en algo diario. De esta última asegura, “fue de las experiencias más cools, ha sido para mí un sueño. De chiquita yo la admiraba y ahora ser parte de su proyecto no me lo creo”, asegura Oriana Higalgo.