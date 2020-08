Eliane Gallero: “Hay que humanizar a los artistas”

La historia de Eliane Gallero es especial. Al contrario de la mayoría de casos, ella no buscó su trabajo, el trabajo llegó a ella. Graduada de la carrera de Diseño Gráfico en una universidad de Miami, la venezolana, un día común, fue a las instalaciones del periódico Miami Herald para presentar un proyecto.

Uno de los directivos la escuchó hablar y, luego de terminar, la invitó a que hiciera un casting para una sección web que estaban a punto de estrenar y que se tratarían temas de entretenimiento. Al obtener el puesto, sin saber mucho a lo que se metía, Eliane dijo sí a todo. ¿Lo más difícil? Conseguir entrevistas pues como no era su área, no tenía conocidos. Ella eligió enfocarse en lo musical.

Empezó tocando puertas de las disqueras más conocidas de la ciudad. Poco a poco le fueron llegando respuestas a su e-mail. Recuerda que en aquella época, llegó a enviar hasta 50 correos diarios solicitando un espacio.

El tiempo, su mejor maestro, le fue enseñando a punta de tropezones y logros cómo conectar con el público. Asimismo, su curiosidad por conocer el trabajo de los artistas y no enfocarse en la vida privada le trajo una que otra llamada de atención de sus jefes, pero la credibilidad y el respeto de los colegas de la industria.

El reto de la comunicadora fue pensar ‘out of the box’, en el periodismo ya está casi todo escrito, y alcanzó un reconocimiento que hoy la ha mantenido firme en la creación de contenido innovador, alegre e informativo para los que la siguen. Su objetivo principal: humanizar a los artistas. Eliminar la idea de que por ser famosos viven realidades totalmente distantes a los de la mayoría.

Hacerlo le ha permitido crear relaciones más allá de una entrevista. Preguntarles algo tan simple como un ‘¿cómo estás?’ antes de una grabación, ha influenciado en que el tono de la conversación sea diferente.

Actualmente goza de más de 18 mil seguidores en Instagram que aprecian su trabajo. Eliane, una joven de Venezuela que migró en busca de un mejor futuro, hoy está escalando para convertirse em una de las mejores de su área.

La construcción de su marca personal

Luego de poco más de dos años en de un medio de comunicación, Eliane decidió valientemente despedirse y comenzar su propio camino. Con sus reglas, sus aspiraciones y unas ganas gigantes de seguir creciendo.

Es así como ahora su cuenta personal de Instagram se ha convertido en la mejor plataforma para enterarse de las novedades musicales de los artistas latinos. Durante la cuarentena, así como muchos, se enganchó con hacer transmisiones en vivo y ha tenido una diversidad de invitados.

También, ella y la disquera Universal Music lanzaron un podcast llamado On the Go, en el que las estrellas pertenecientes a esta empresa hablan de todo, menos de música.

Entrar en la industria

Una hora y media de conversación quedó corta, pero no pudimos finalizarla sin antes preguntarle a la comunicadora, que ha vivido desde adentro la industria musical, qué le recomendaría hacer a artistas y gente que quiere trabajar en ella.

Para las futuras estrellas: “Primero, no tener miedo a mostrar su talento. Segundo, hoy en día hay una herramienta que se llama redes sociales que hay que sacarle provecho. Yo creo que las personas que han sido descubiertas en los últimos 10 o 5 años ha sido porque a un productor le ha llegado un video del artista. Porque la gente lo compartió, hay que postear todo y creérsela. Es cuestión de persistencia. Esa es la diferencia entre el que tuvo éxito y el que no: el que lo logró, siguió y siguió. Una vez leí algo que decía: ‘Estás a una canción de cumplirlo’”, asegura.

Para los que quieren hacer una carrera dentro de la industria, desde atrás, es decir siendo managers o algún otro cargo, afirma que es muy importante conseguir pasantías en una empresa relacionada. Ese, dice, es el primer paso. A esto se suma, por supuesto, tener un “perfil 360”.

Un breve ping-pong

Un artista para entrevistar toda la vida: "Melendi, es un artistazo y las veces que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, me he conectado de una manera que pudiera hablar horas de lo que sea. Es alguien que siempre te va a sacar una anécdota nueva, te da otra perspectiva de la vida".

Lo viste y quedaste en shock: "Juan Luis Guerra. Es un ícono de la música, un maestro, para mí no hay nadie más arriba que él en la industria latina. Cuando yo vi a ese hombre entrando por la puerta, no lo podía creer. Saber que me regaló 15 minutos de su vida... yo temblaba. No sé cómo logré hablar bien durante la entrevista (risas). Fue un sueño para mí, mi niña interna gritaba".

Las respuestas menos esperadas las tiene: “Simón Vargas, uno de los integrantes de Morat. Él es tan inteligente y tan Arjona que te da unas respuestas que tú terminas pensando ‘no sé nada de la vida’ (risas). Te hace ver la vida desde distintos puntos, es muy rico conversar con él. Sé que tiene un futuro espectacular, es de esos artistas que se va a mantener mucho tiempo dentro de la industria”.

Visibilidad para las mujeres

Desde que Eliane forma parte de la industria latina, además de palpar desde primera fila el aumento de caras y voces femeninas en el mercado, lo ha notado también desde atrás. Más mujeres managers, publicistas, jefas, entre otros cargos. Ella es la segunda historia de esta serie de entrevistas que continuarán en EXPRESIONES para darle visibilidad a estos rostros que suelen pasar desapercibidos en este mundo.