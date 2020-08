Rizha: Música sin moldes ni prejuicios

Hacer lo que uno realmente quiere: tan fácil decirlo y a veces, tan difícil llevarlo a la práctica. A este pensamiento moderno se ha aferrado tanto Rizha (21), que lo está cumpliendo sin pena alguna.

Originaria de Argentina, Madrid se convirtió en su casa desde los 12 años, y Malasaña, barrio céntrico e icónico de la ciudad, influyó aún más en su lado artístico musical que estaba pidiendo atención desde tiempo atrás.

“El golpe más fuerte fue que pasó de ser algo que pensaba que solo pasaba en películas, a darme cuenta que, ¡ostia!, me puedo dedicar a esto, puedo hacer que sea mi trabajo de verdad”, asegura en la conversación que mantuvo con EXPRESIONES, justamente en una cafetería en esta zona de la capital española.

Escuchar diariamente artistas como Kid Cudi, Lana del Rey y K.Flay provocó que al momento de crear sus primeras piezas musicales, las letras salieran naturalmente en inglés. Aunque también confesó que lo hacía para poder desahogarse y que su familia no se enterara lo que estaba cantando.

No es la primera artista a la que se le dificulta definir su estilo. En realidad no es porque sea una pregunta que no pueda o sepa responder, sino porque encasillarse en un solo molde no es la dinámica que está llevando la industria actualmente. Cantantes saltan de un género a otro sin problema, y eso vuelve más enriquecedor el mercado.

“Si yo hubiera hecho siempre el mismo tipo de música todo el rato, te lo sabría decir, pero tengo canciones que son más trap, otras que son más rock, unas de pop más ochentoso, y otras que son más ambientales. Lo que sí es que suenan todas parecidas porque las he hecho yo, y al producirlas tienen ese sellito que suenan a cosas que me gustan e identifican”, añade. Para ella, todos los que no saben qué sonido específico es el que hacen, incluyéndose, la casilla que podría llenar es la de alternativo.

Rompiendo con mitos y excentricidades de la fama, Rizha se paseó tranquilamente por las calles de este aclamado barrio y posó para estas fotografías. Pensar en girar por Europa y parte de Latinoamérica se escuchaba antes como un sueño poco factible para ella, sin embargo las piezas cambiaron cuando llegó a España. Por eso reconoció improbable regresar en algún momento a su país a algo más que no sea conciertos o visitas esporádicas a su gente cercana.

Un experimento con el español

'Fly con vos' y 'Se te ve venir' son dos temas que presentó en castellano. Cuando decidió hacer esa transición fue más que nada por requerimientos de una disquera, pero le ‘moló’ hacer la prueba.

Además esto le abre la puerta a otros países de habla hispana más que Argentina, Chile y España, donde su figura es conocida por la participación en la serie Skam. Y, ¿qué viene con la actuación? Por ahora el rodaje de ese proyecto está en pausa, pero su lado actoral no, ha hecho varios castings y está a la espera de respuestas.

"Me cuesta enfocarme en el presente"

La dinámica de hacer música es muy parecida entre todos los artistas. Cuando se lanza el ‘nuevo’ sencillo, ellos ya tienen preparados como mínimo diez más. Rizha confirmó que así tal cual le sucede a ella y que a veces le resulta extraño estar dando entrevistas sobre lo que se dice es reciente ya que en su cabeza eso ya suena a viejo, y tiene mil y un temas inéditos que quisiera sacar y que la gente escuche.

Este síndrome que viven la mayoría de intérpretes les da una lección: vivir en el presente y no pensando mucho en lo que viene. Confesó que trata de ponerlo en práctica aunque suele ser bastante complicado, más aún cuando es ella misma quien los escribe, graba y produce.

"Invito a la gente a que manche mi música"

Una de las primeras canciones con una colaboración que lanzó fue 'Live the weekend' junto a la inglesa Girli. Todo se dio lo más natural. De un día para otro, la artista ya estaba viajando a Madrid y quedaron en grabar el tema en casa de ella.

Rizha anhela mucho estos juntes ya que el propósito es ver qué puede el otro aportar y “que manchen mi música, literalmente”, expresó. Tampoco pudo dejar de mencionar sus ganas de en algún rato colaborar con un cantante de trap argentino, de los que se declara muy fan.