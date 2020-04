Lalo Ebratt: “mi esencia es hacer cosas raras”

Lalo Ebratt es de esos talentos que explotan de la noche a la mañana y se vuelven una revolución en su campo. Es una de las voces principales de Trápical Minds, esa reversión del trap latino que está conquistando a millones y que suena tan nueva que parece un género actual. EXPRESIONES conversó con el artista de 27 años, originario de Santa Marta, Colombia, de donde él cree que sacó su estilo.

“Lo mío lo aprendí en las calles, en la música que escuchaban mis padres”, explicó. Su ‘swag’ es particular. Lalo es Lalo, incluso cuando en casa es Eduardo Ebratt Troncoso. Y como hablamos de éxito, nos aseguró que él solo sueña con mucha fuerza y se le cumplen. “Jamás pensé trabajar con los grandes tan rápido, conocer a la gente que siempre admiré y ahora los veo como iguales. Hay que soñar mucho”, suelta con emoción.

Y es que en esta ocasión está promocionando el sencillo La gatita, que es producido por Tainy, uno de los productores con más trayectoria de la escena urbana. Pero no solo es él. Tiene a Sebastián Yatra, Danna Paola, Tini Stoessel, Jowel y Randy y su máximo ídolo, J Balvin, con quienes ha trabajado de cerca y a quienes conoce desde pequeño sea por sus trabajos actorales o musicales.

Por estos días Lalo se encuentra en Bogotá. “Estoy encerrado porque quiero llevar la fiesta en paz”, suelta resignado, porque Lalo no es de los que se queda quieto, por eso en sus redes sociales intenta mantener a sus seguidores entretenidos y conscientes de la importancia de quedarse en casa. La música no va a parar en los días de cuarentena para el colombiano, ya que tiene ‘todos los juguetes’ en casa para seguir haciendo canciones. Su proyecto personal y el conjunto urbano Trapical Minds tendrán más sencillos en los próximos meses.

LA GATITA CON TAINY

El colombiano viene “vomitando flow” y este último tema, La gatita, es de esos con los que el cuerpo se mueve solo. La canción, primera del 2020 y con la que abre una etapa diferente con visión de un segundo EP, es una de las más importantes de su carrera y le agradece a Tainy el beat que creó para ella. “La gatita rompe esquemas y siento que nos apoderamos del género. La hicimos en febrero pasado y tiene un toque fresco que la hace muy actual”, dice.

Lalo lamenta que la vida nocturna esté pausada, pero cree que todos pueden disfrutarla desde casa. “Esta canción me encanta porque es muy pegajosa y puede ser hasta rara. Lo raro es mi esencia y hay que ser como uno quiere”, enfatizó. En ella se habla de una mujer que le encanta estar arreglada y sentirse guapa. Es felina en sus movimientos y actitud, y aunque Lalo en el clip está buscando a su minina, nos confirmó que en su vida privada ya tiene la suya.

UN TRÁPICAL MINDS

EXPRESIONES conversó hace unos días con el productor Yera, compañero y mentor de Lalo Ebratt. Ellos junto a Skinny Happy conforman Trapical Minds con éxitos como Mocca con más de 77 millones de reproducciones. Entre ellos la cercanía viene desde los primeros días que Yera lo descubrió como artista callejero. “Él es mi hermano. La pieza clave de mi éxito, fue él quien confió en mí cuando no tenía nada. Él era un niño prodigio de la producción y ahora cumplimos sueños juntos”.

“SOY UN POKEMÓN QUE EVOLUCIONA”

La personalidad de Lalo es explosiva y cautivante. Verlo en vivo es darse cuenta que derrocha energía y eso también se ve reflejado en su estilo a la hora de vestir. “Esto es lo que me caracteriza, me encanta jugar con lo que me pongo. Salir con cosas locas. Yo soy como un Pokémon que evoluciona y siempre tiene cosas nuevas”, dice el rapero. También reveló que actualmente trabaja con un estilista personal que le ayuda a conseguir las prendas que a él se le ocurren. Gafas extravagantes y cabello de colores son algunos de los puntos más destacados de su outfit.