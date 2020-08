Juan Magán: "el ocio nocturno queda clausurado"

Desde España, EXPRESIONES conversó con Juan Magan, el artista ibérico que ha logrado por más de una década encender la fiesta desde su país de origen.

Ahora Juan tiene una cercanía particular con Ecuador, puesto que su último sencillo es con la guayaquileña Naíza. Esta colaboración se da luego de algunos meses de relación y ahora por fin sale a la luz.

Su nombre es imponente en la industria musical. Incluso, se le puede llamar como electrolatino, el género que popularizó y que ahora es su sello distintivo. Inició profesionalmente en la música en 1995, pero fue en el 2008 cuando cubrió todo el mundo con su energía y buen rollo. No hay farra en Ibiza ni en Guayaquil sin sus canciones.

Con cinco discos grabados, el buscar nuevos talentos se le da naturalmente, y lo explaya un poco más en esta entrevista. Juan Manuel Magán González quiere seguir viviendo la fiesta, aunque la COVID-19 trate de impedírselo.

La entrevista

¿Cómo ha pasado este tiempo de confinamiento?

Bien, feliz. Estoy orgulloso de poder hacer canciones con gente tan talentosa, y con energía tan maravillosa como lo es Naíza.

¿Cómo nacieron estas ganas de hacer la canción?

Durante la pandemia buscaba el talento de una chica y por eso invité a Naíza.

¿Es la canción más triste que ha grabado?

Sí, puede ser triste. Pero el mensaje es motivar a las personas a que sigan adelante. Está envuelta en música agradable. Yo quiero empoderar a las personas a no quedarse con lo negativo.

¿Cómo afecta a tu música el cierre de las discotecas?

Sí, efectivamente afecta, pero hay muchas vías de llegar a las personas. No me parece nada bien que cierren las discotecas, ni achacar esta tragedia solo al ocio, pero ese es un problema aparte, y muy largo para conversar con los políticos, que están haciendo una gestión lamentable. Entonces yo entiendo que hay otras formas de seguir en contacto con la gente y esas son las plataformas digitales. Así pueden disfrutar de la música desde sus casas. Afecta un tanto a la población, sobre todo a quienes solo se divierten si están en una discoteca, pero creo que cada vez son menos las personas que solo escuchan canciones fuera de casa.

Le gusta reconocer y ayudar al talento nuevo. ¿Qué rescata de estos jóvenes que suma a su música?

Si yo te dijera que tengo un plan para reconocer el talento o algo así, te mentiría. De verdad que gracias por decir que tengo quizá talento para reconocerlo, pero siento que yo me dejo llevar por las energías de las personas. Cuando una persona tiene actitudes para transmitir, no sé, no tengo un superpoder, pero me acoplo a lo que podemos demostrar juntos.

Un festival cancelado

Entre los planes de Juan y Naíza estaba presentarse en el famoso festival Starlite. Ella, como invitada especial. Allí tocarían en uno de los shows programados para la sección Zona Sessions, un formato más íntimo. Pero por decisiones gubernamentales este tipo de eventos, que inician luego de la 01:00, debían cancelarse para evitar rebrotes por el coronavirus.

La noticia fue un bajón para el rey del electrolatino y así lo dio a notar en sus redes sociales. “Lamentable. Desde hoy el ocio nocturno queda clausurado hasta nuevo aviso. Un fuerte aplauso a todos los valientes empresarios que cumplieron con todas las medidas, esforzándose económica, física y mentalmente para seguir llevando a cabo su negocio”, explicó al principio de un largo texto en su Instagram. Al finalizar instó a mantener el entusiasmo. “Ánimo, si nunca se la pusieron fácil y salieron adelante. Esta vez no será diferente. Gracias a todas las personas que acudieron de forma responsable y disfrutaron de las maravillosas noches de verano sin poner en riesgo a nadie”.

Grabado todo a distancia

- Los cantantes tuvieron que ser más recursivos para esta colaboración.

- No vuelvas se grabó en Estados Unidos y el videoclip fue hecho de manera más casera, pero con equipos profesionales. “Cuando empezamos el plan de grabación había una fuerte restricción a nivel mundial. En España no nos dejaban ni salir a la calle. Teníamos que demostrar que íbamos a comprar cosas esenciales. Yo le agradezco a nuestro equipo de producción que logró empatar nuestras voces y también los videos”, cuenta Juan.

- Naíza, que vive en Miami, mencionó que todas las tomas del video fueron hechas desde su habitación. “Solo era una pared blanca y con los recursos a mano. No podíamos parar”.

Así se describen

Les pedimos a los artistas que usaran tres palabras para describir los aspectos que rescatan de su trabajo juntos. Esto fue lo que dijeron.

Juan: “Naíza es talentosa, trabajadora y bonita”.

Naíza: “Él es admirable, muy talentoso y gran persona”.