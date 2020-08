Maykel: “La acupuntura me curó de mi parálisis facial”

El artista interpreta el tema 'Me llamas' con Ana Paula.

En 2019, Maykel sufrió una parálisis facial. El cantante está recuperado y luego de la cuarentena a causa del coronavirus y de la prueba por la dolencia que padeció se alista para el lanzamiento del tema ‘Me llamas’ junto a Ana Paula Pérez.

“Mi cuarentena fue larga porque primero me quedé en casa por la enfermedad, provocada por el estrés y luego vino lo otro que nos obligó a encerrarnos. Los doctores creyeron que porque soy joven (21) mi recuperación iba a ser rápida, pero no fue así. Tomó su tiempo”, cuenta el artista manabita.

Maykel dice que siguió al pie de la letra las indicaciones médicas. “En ese tiempo tenía muchas situaciones en la cabeza. Sé que nos puede dar a todos porque es algo viral. La acupuntura curó mi parálisis facial, al principio tenía muchas dudas al respecto, ahora la recomiendo”.

El cantante desde hace seis años vive en Guayaquil. “Cuando yo llegué a esta ciudad, lo hice solo, era menor de edad y no tenía ni donde dormir. Pero Dios siempre me ayudó. Soy la cabeza del hogar, vivo con mi madre, Jacqueline y atravesé el divorcio de mis progenitores”, añade.

Maykel no se enfermó de coronavirus. “Me he hecho como 500 pruebas y todas han sido negativas”.