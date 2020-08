Joel Pimentel: expone que vivió un romance problemático

Joel Pimentel es uno de los integrantes del famoso grupo CNCO. Él mismo, y sus compañeros, lo describen como uno de los más introvertidos y callados. Pero esta vez ha sentido la necesidad de compartir sus sentimientos y así ayudar a sus seguidores que podrían estar pasando por su situación.

El cantante de 21 años acaba de romper con su novia, persona de la cual no se sabe el nombre, pero con la cual mantuvo una relación de más de un año llena de problemas. Así lo expuso en Twitter. "Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería. Así que por estar entregado siento que de alguna manera estaba siendo controlado, parte de eso fue mi culpa". Se lee en el inicio de la explicación.

En el texto que colgó en Instagram también hace referencia a que esta mujer se hacía "amiga de todos" pero era por conveniencia. "Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas... Conozcan súper bien a las personas con quien quieren estar", les aconsejó a sus fanáticos.

La publicación, que cuenta con más de 6 mil comentarios, convirtió en tendencia el nombre de Joel. El propio artista aclaró que no había que tenía una relación por temo a como lo tomen sus fanáticas. Las mismas especulan que se trata de la cantante Emilia Mernes, con quien se habían filtrado historias y se los apreciaba muy cercanos, y hace un mes se dejaron de seguir en redes sociales.