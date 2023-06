Muy atractiva, es modelo y reina de belleza. Valeria Gutiérrez nació en Guayaquil, pero vivió una larga temporada en Estados Unidos. Participó en Miss Ecuador 2021 y representó al país en Miss International 2022. Ahora tiene un nuevo reto, Yo me llamo, espacio de Teleamazonas en el que comparte con Ronald Farina.

Ella ha sido duramente criticada en redes sociales porque es novata en este oficio. Conocidos del medio dan su comentario sobre su desenvolvimiento en pantalla. Una de ellas es Gabriela Pazmiño, de Noticias de la mañana y quien trabajó con Ronald en 'Mega Match', 'La guerra de los sexos' y 'Soy el mejor'. El tiempo dirá si supera la prueba de fuego y demuestra que es más que una cara bonita.

Voces

“No hay que satanizar a un talento por un programa. Los que hacemos televisión, sabemos que el resultado de ese primer programa no es el que sacamos al aire, sino el tercero porque estamos más afianzados, hablo de los que son grabados, no de los que salen en vivo. No sé si es grabado o en vivo Yo me llamo. Es una chica linda, fresca, lo que también es importante dentro del medio.

Nadie nace sabiendo, poco a poco. Ronald en el buen sentido de la palabra es un monstruo, con muchos recursos y para una persona que recién empieza o que no tiene experiencia es maravilloso trabajar con alguien que pueda guiar y pulir en el camino. Tiene que aprender a ser recursiva y a darse cuenta de que falta mucho por aprender y aprovechar al tremendo animador que está a su lado. No se la puede satanizar ni decir que ya no vale como lo he leído en las redes. Según mi experiencia, todo se lo hace en el andar”.

Gabriela Pazmiño, presentadora

“Creo que está en buenas manos, tiene de compañero a Ronald, que le gusta hacer equipo, y ‘la Flaca’ María del Carmen Arellano es una directora que sabe acompañar y decir las cosas, que la aproveche. Que tenga claro que esta carrera es de mejora continua, jamás uno deja de aprender”.

Carlos Luis Andrade, presentador

“Nerviosa, le falta seguridad en sí mismo, pero le veo un despunte en su desenvolvimiento. Creo que su compañero le debe meter un poco más de presión para que Valeria desarrolle”.

Soraya Guerrero, comentarista de farándula