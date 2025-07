Valeria Gutiérrez y Áxel: no le huyen ni al escándalo ni al clima

La exreina de belleza y expresentadora Valeria Gutiérrez (25) y el cantante argentino Áxel (48) están más juntos que nunca, sin miedo al qué dirán. La parejita se escapó a las frías montañas de Aspen, Colorado, donde vivieron su primera vez esquiando y también derrocharon su amor.

(Te inivtamos a leer: Miss Universo Ecuador 2025: cuándo y dónde ver la gala EN VIVO y más datos de la cita)

“Aunque el frío era intenso, tu compañía lo hizo todo más cálido”, escribió ella en un mensaje en las redes sociales. Y no faltaron las poses románticas, las caídas con risas incluidas y las miradas que dicen todo.

Los comentarios no faltaron. Unos los felicitaron, otros los criticaron y un tercer grupo pidió que no se metan en sus vidas.

Soportaron muchas críticas

Esta relación nació en medio del escándalo. Se conocieron en 2023 en Yo me llamo, donde ella era presentadora y él, jurado. Al principio se hicieron los desentendidos... por un tiempo. Muy poco.

Los rumores no se hicieron esperar y en enero de 2024, Áxel se separó oficialmente de Delfina Lauría, su pareja de toda la vida y madre de sus cuatro hijos. Él afirmó que Valeria no tuvo nada que ver.

En diciembre de 2025, con una foto en una de las giras del cantante, dejaron claro que lo suyo va en serio. Pero eso sí: aguantaron palo. Y del duro. Las críticas no faltaron, especialmente para Valeria, a quien muchos acusaron de ‘rompehogares’.

Por cierto, Áxel no estará en la próxima temporada de Yo me llamo. Dicen las malas lenguas que su salida se debe a que su presencia ya no era tan ‘conveniente’ para el canal... por ciertas exigencias que estaban fuera de presupuesto.

Samantha Quenedit: “No me hizo falta el primer lugar para llegar a donde estoy” Leer más

Lo que sí está claro es que esta pareja no le huye al escándalo ni al frío.

La distancia no es un problema. Tampoco la edad. “Lo importante es que Áxel es un hombre mentalmente maduro”, dice Valeria, que vive en Estados Unidos, mientras Áxel sigue en Argentina.

Para seguir más noticias del certamen y conocer a la ganadora, SUSCRÍBETE A EXPRESO