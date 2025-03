Valentina Gilabert sobre Marianne Gonzaga: "No creo que mi agresora deba estar libre"

La influencer mexicana Valentina Gilabert ha decidido romper el silencio y narrar el aterrador ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga, de 17 años, en febrero. En una entrevista para N+, Gilabert reveló detalles escalofriantes de lo ocurrido aquel día. Durante la entrevista reveló que luego de la agresión pensó que todo era un sueño.

RELACIONADAS Influencer acusada de agredir físicamente a la pareja de su ex

El esposo de Carolina Herrera, Reinaldo Herrera, falleció a los 91 años Leer más

Según su relato, todo comenzó con una llamada de Aitzane, una amiga en común con Gonzaga, quien la invitó a pasar el día juntas. Gilabert aceptó y se reunió con ella, José Becerril (expareja de Gonzaga) y otro joven. Tras un rato, los chicos salieron a comprar, dejando a Valentina y Aitzane solas en el baño. "Después de 10 minutos, me pareció muy extraño que siguiéramos allí", confesó Gilabert.

Al salir del baño, la pesadilla se hizo realidad. Gonzaga atacó a Gilabert por la espalda con un cuchillo. "Al principio pensé que era un sueño, no creía que fuera real. Mi cerebro no podía procesar lo que pasaba", expresó la víctima. Gilabert conocía a Gonzaga por amigos en común, pero no eran cercanas. Aunque al principio desconocía que Marianne tuviera algún problema con ella, notó actitudes extrañas hacia ella con el tiempo. Aitzane, por su parte, no reaccionó ni auxilió a Gilabert durante el ataque.

José Becerril fue quien llamó a la ambulancia y ayudó a Gilabert. Durante el traslado al hospital, la influencer permaneció consciente, pero su estado era crítico. "Sentía que me moría", recordó. Tenía tres fugas en las vías respiratorias, una en la tráquea y dos en los pulmones, lo que le impedía hablar y respirar.

Las secuelas del accidente

En cuanto al proceso legal, Gilabert se mantiene al margen, confiando en sus abogados para lograr justicia. "No creo que mi agresora deba estar libre", afirma. Aunque reconoce que la edad de Marianne podría limitar su tiempo en prisión, pero insiste en la necesidad de revisar este aspecto legal. La influencer admite sentirse preocupada y atemorizada, pero confía en recuperarse con el tiempo. "Ahora disfruto más estar sola", expresa.

RELACIONADAS Valentina Gilabert vuelve a redes tras la agresión de Marianne Gonzaga

También menciona la frustración de no poder salir con libertad. Las secuelas físicas son evidentes: su capacidad pulmonar no se recuperará por completo, siente dolor al respirar y se cansa fácilmente al caminar largas distancias. Gilabert detalla las múltiples heridas sufridas: tres en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, una en la nariz y una en la pierna.

Los ataques en redes sociales

Kim Kardashian toma acciones legales contra Kanye West Leer más

Tras su recuperación, Valentina Gilabert ha debido lidiar con comentarios negativos que minimizan su experiencia o cuestionan su pronta mejoría. La influencer expresa su desconcierto ante esta situación: "Tener que luchar por mi vida y que la gente esté en mi contra es algo que no logro entender". Este incidente ha transformado su percepción de las redes sociales.

Ahora, Gilabert analiza cuidadosamente lo que comparte y comenta, consciente del impacto que sus palabras pueden tener en otros. En cuanto a su relación con José Becerril, aclara que no existía un vínculo sentimental. Ahora esta enfocada en su bienestar, dejando de lado las opiniones de los demás. Su prioridad es recuperar la normalidad y encontrar la paz.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!