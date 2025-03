Kim Kardashian toma acciones legales contra Kanye West

Kim Kardashian considera la modificación del acuerdo de custodia de sus hijos con Kanye West tras el lanzamiento de una canción que incluye la participación de su hija North sin su consentimiento. El tema, Lonely roads still go to sunshine, también cuenta con la colaboración de Sean ‘Diddy’ Combs, quien actualmente enfrenta cargos por varios delitos sexuales.

Según TMZ, la empresaria evalúa solicitar la custodia legal exclusiva de sus cuatro hijos, debido a que su ex no ha respetado los términos de su divorcio. En el acuerdo firmado en 2022, ambos comparten la custodia física y legal de North (11), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5). Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el rapero no los ve con frecuencia, por lo que el conflicto no es por la convivencia, sino por las decisiones sobre su crianza.

Tras enterarse del estreno de la canción, Kardashian solicitó una audiencia de emergencia para evitar la participación de su hija en el proyecto. Esto generó un nuevo enfrentamiento, lo que llevó a West a publicar imágenes de conversaciones privadas con la empresaria. En los mensajes, Kardashian le explica que había tomado medidas legales para que su hija no apareciera en el tema musical junto a Diddy.

“Envié los papeles para que no apareciera en la canción de Diddy y así resguardarla. Alguien tiene que registrar la marca (en referencia a North)”, escribió ella. Luego de esta publicación, West arremetió contra Kardashian en un post en X, acusándola de impedirle ejercer su paternidad. También criticó a la familia de su exesposa, por “manipular” el sistema judicial y los medios de comunicación.

LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE



YE KANYE WEST

PUFF DADDY feat.

KING COMBS (PUFF Son)

NORTH WEST

JASMINE WILLIAMS (new Yeezy artist from Chicago)



NEW SONG pic.twitter.com/CAQycwkACz — YEFANATICS (@yefanatics) March 15, 2025

¿De qué trata la canción?

El pasado sábado 15 de marzo, Kanye West publicó en su cuenta oficial de X (Twitter) el tema Lonely roads still go to sunshine. Además de la colaboración del productor musical Sean Diddy Combs, también intervienen su hijo King Combs, North West (hija de Kanye) y Jasmine Williams, una nueva artista de Yeezy originaria de Chicago.

La canción comienza con una conversación telefónica entre el rapero y Diddy, en la que este último expresa su agradecimiento: “Solo quería agradecerte muchísimo por cuidar de mis hijos, amigo”. Kanye responde: “Absolutamente, te quiero muchísimo, hombre”. En el transcurso del tema, se puede escuchar a North rapear la frase: “Cuando me ves brillar, entonces ves la luz”.

Lonely roads still go to sunshine, que tiene una duración de casi 5 minutos, se presentó sin un video oficial, y muestra únicamente un fondo negro. No es la primera vez que Kanye West manifiesta su apoyo a Diddy, quien actualmente enfrenta cargos federales por tráfico sexual y crimen organizado. Durante una llamada desde prisión, el productor advirtió a Kanye sobre personas que intentan “acabarlos” y lo instó a tener cuidado. Además, lo animó a regresar a la música y a disfrutar de la vida. “Vuelve al micrófono, diviértete, corta esos samples. Diviértete. Vuelve a sonreír”, le dijo.

