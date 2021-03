Úrsula Strenge: "Ahora es real el diagnóstico, tengo el coronavirus"

La presentadora Úrsula Strenge está ausente del programa Noticias de la mañana, de RTS, porque está delicada de salud. El coronavirus le juega una mala pasada porque volvió a enfermarse.

“Al parecer no se trata de una reinfección sino que la vez anterior pudo haber sido un falso positivo (en Medicina el falso positivo es un resultado que indica una enfermedad determinada, cuando en realidad no la hay). Ahora es real el diagnóstico, tengo el coronavirus. Mi médico clínico no quiere hablar de que se trate de un caso de reinfección, considera que si la ocasión pasada la prueba salió positiva es porque tal vez tenía un virus cuyo origen sea del mismo Sars”, comenta la también concejala que se recupera en su casa.

El 22 de enero, Úrsula se aisló. “Entonces los síntomas fueron leves, algo de malestar en el cuerpo y ardor en los ojos. A la semana me hice otra prueba y los resultados dieron negativos. Por ello me reincorporé al trabajo. Ahora los síntomas son más relacionados con el coronavirus. Fiebre alta tres días seguidos, cansancio, sin olfato ni gusto, tos y dolor en el cuerpo”.

Ya se hizo una tomografía de los pulmones para revisar su estado, “además exámenes de laboratorio porque sé que algunos órganos internos se inflaman. El comportamiento del virus es raro, en los próximos días me haré otra prueba, mientras salga positivo deberé estar encerrada. Sé que hay que tener paciencia”.

La psicóloga añade: “No lo anuncié para no preocupar a nadie ni levantar dudas sobre el proceso anterior. Soy serena, pero en un par de noches me dio ansiedad porque personas cercanas no la están pasando bien con la enfermedad. Eso me causó angustia. Me doy cuenta de que este virus no se va tan rápido del cuerpo”.

Confiesa que ha reflexionado y que cree que “la vida me dice que debo hacer pausas, me cuesta, no siempre lo pongo en práctica, estas señales del cuerpo me lo están manifestando. Ese es el mensaje, es parte del propósito. Ojalá la ciudadanía pronto se pueda vacunar para inmunizarla. Seguiré rezando”.