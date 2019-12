¿Cuáles son los 30 mejores programas de televisión de la década?

Con tres únicos requisitos para entrar en este prestigioso listado, The New York Times recopiló las 30 mejores series de televisión de la década. ¿Cuáles fueron? Producciones con guión trabajadas fuera de los Estados Unidos (aunque algunas fueron financiadas por Estados Unidos), que estén disponibles comercialmente para el público estadounidense y que se estrenaron en 2010 o más tarde.

Star Wars: La última marcha en nombre de la fuerza Leer más

En el puesto número 12 aparece El Marginal, serie argentina que estrenó en 2016 y que cuenta la historia de el expolicía Miguel Palacios.

Gran Bretaña es quien más producciones aporta: 12 de los 30 lugares.

1. 'Prisioneros de guerra' (Israel)

El espectáculo que inspiró a "Homeland" resultó ser algo muy diferente: tenso pero en un estilo tranquilo, pausado y realista; un thriller político tenso e inteligente que fue sobre todo melancólico, a veces desgarrador estudio de personajes de soldados y familias dañadas por la guerra.

2. 'Sherlock' (Gran Bretaña)

La ingeniosa ingeniosidad de los creadores del programa, Steven Moffat y Mark Gatiss, y el trabajo excelentemente seguro e inteligente de sus estrellas, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, hicieron de este recuento moderno de las historias de Sherlock Holmes el programa más entretenido e inteligente de la televisión (en su primeras temporadas, de todos modos). Nadie ha dicho definitivamente no a una quinta temporada, pero tampoco nadie ha dicho que sí.

3. 'The Bureau' (Francia)

Quizás la serie de espionaje procesal más inteligente y auténtica en cualquier parte del mundo, especialmente en sus dos primeras temporadas. (La temporada 5 se estrena en Francia en marzo). Mathieu Kassovitz interpreta a un agente de inteligencia extranjero que, después de regresar de una publicación en Siria, comete un error cuyas ramificaciones cada vez más sombrías se han desarrollado en toda la serie.

"Letterkenny". Internet

Brie Larson, la actriz que come insectos Leer más

4. 'Happy Valley' (Gran Bretaña)

Entre la impresionante cartera de espectáculos de la escritora y productora Sally Wainwright ("Gentleman Jack", "Scott & Bailey", "Last Tango in Halifax"), la joya es este drama policial ingeniosamente construido y consistentemente poderoso ambientado en las pequeñas ciudades industriales y sinuosas caminos rurales de Yorkshire. Sarah Lancashire ofrece una actuación de tour-de-force como una oficial de patrulla cansada y tenaz que continuamente se encuentra chocando contra la violencia, física y emocional, de los hombres.

5. 'Gomorrah' (Italia)

Desarrollada por Roberto Saviano a partir de su libro del mismo nombre (también fuente de la exitosa película de 2008), esta saga de la política de las pandillas napolitanas es una historia ejemplar de la mafia: brutal, melancólica, totalmente adictiva. Solo dos de sus cuatro (hasta ahora) temporadas están disponibles en Estados Unidos debido a problemas legales.

6. 'La corona' (Gran Bretaña)

El escritor Peter Morgan encuentra una cuota aún mayor de sutil drama psicopolítico en la vida de Isabel II que la que tuvo en las películas "La reina" y "La cita", principalmente al agregar el chiflado, la intriga, la avaricia y la chifladura. miembros de su familia. Concéntrese en las dos primeras temporadas y las excelentes actuaciones de Claire Foy (Elizabeth), Matt Smith (Príncipe Felipe), Vanessa Kirby (Princesa Margaret) y John Lithgow (Winston Churchill).

7. 'Chicle' (Gran Bretaña)

Basada, como "Fleabag", en la obra de una mujer de la estrella, la comedia de situación de Michaela Coel sobre la hija de un ministro hambriento de sexo en un proyecto de vivienda en Londres es la prima más estridente, más alegre, más colorida y más divertida. Coel, Susan Wokoma (como la hermana alarmantemente tensa) y Shola Adewusi (como la madre pentecostal) intercambian deslumbrantes actuaciones cómicas.

"Reino". Internet

Actores de Harry Potter se reunieron en una 'mágica' cena de Navidad Leer más

8. 'Fauda' (Israel)

Un thriller absorbente y directo sobre una unidad antiterrorista israelí que explota astutamente las exigencias y emociones del conflicto israelo-palestino y sus lugares polvorientos y mazelike.

9. 'Killing Eve' (Gran Bretaña)

Un analista de inteligencia reprimido y un asesino glamoroso e infantil tienen un flechazo mutuo entre ellos, jugando su fascinación, atracción y celos en formas que pueden cambiar la vida y potencialmente letales. Las estrellas, Sandra Oh y Jodie Comer, y los escritores principales, Phoebe Waller-Bridge (Temporada 1) y Emerald Fennell (Temporada 2), han convertido esa premisa en un riff del thriller de espías romántico que puede ser oscuramente divertido en un momento y devastador el siguiente.

10. 'Un escándalo muy inglés' (Gran Bretaña)

Con poco menos de tres horas de duración, el mordaz pero conmovedor drama satírico de Stephen Frears sobre el político británico Jeremy Thorpe y Norman Scott, el antiguo amante al que fue acusado de intentar matar, apenas cuenta como una serie. Pero pertenece aquí por las audaces y destacadas actuaciones de Hugh Grant como Thorpe y Ben Whishaw como Scott.

11. 'Detectoristas' (Gran Bretaña)

Mackenzie Crook (quien escribió y dirigió las tres temporadas) y Toby Jones interpretan a un par de amigos que comparten vidas sin rasgos distintivos y una pasión por la detección de metales. Sus largas caminatas por los campos de Essex son paralelas a sus igualmente dudosas búsquedas de amor y realización en una comedia tranquila que podría describirse mejor como tristemente alegre.

"Unforgotten". Internet

12. 'El Marginal' (Argentina)

Un ex policía se esconde dentro de un calabozo de Buenos Aires que se asemeja a un barrio pobre fortificado de Felliniesque, en un espectáculo que hace que la mayoría de los dramas de prisiones estadounidenses parezcan liberados de trabajo en Disneylandia.

13. 'Fleabag' (Gran Bretaña)

La comedia de Phoebe Waller-Bridge, afilada y obscena, de modales británicos de clase media alta se clasificaría más alto si no estuviera tan decidido a ponerte del lado del personaje principal. (Y si no hubiera intentado reposicionar el asalto a la cámara como una estrategia de narración posmoderna). Pero pocos programas podrían hacerte reír con tanta impotencia.

14. 'The Bridge' (Dinamarca-Suecia)

Otros noir nórdicos pueden haber sido planeados de manera más ajustada (y realista), pero no tenían a Sofía Helin, cuya representación subestimada pero intensa del detective de homicidios en el espectro Saga Noren construyó poder durante cuatro temporadas para lograr un tono perfecto.

15. 'Inolvidable' (Gran Bretaña)

Nicola Walker y Sanjeev Bhaskar juegan a detectives cuyos atributos particulares (modestia, compasión, tenacidad extrema) los convierten en excelentes investigadores de casos fríos y compañeros perfectos, aunque a menudo irritables, en este drama criminal conmovedor y bellamente modulado.

16. 'Strong Girl Bong-soon' (Corea del Sur)

De la mejor manera, este misterio de comedia romántica está protagonizado por Park Bo-young como diseñadora de videojuegos con un secreto vergonzoso: la superfuerza, que se transmite a través de las mujeres de su familia. Investigando una serie de secuestros, contraataca al patriarcado coreano mientras también se enamora de un par de chicos guapos de K-drama.

"Killing Eve". Internet

17. 'Moone Boy' (Irlanda)

Chris O'Dowd creó esta comedia tonta e irrefrenable sobre un joven de buen corazón pero algo denso (David Rawle) que alcanza la mayoría de edad en la Irlanda rural, y coprotagonizó como el amigo imaginario desgarbado que alentó los esquemas desenfrenados del niño. hasta que colapsaron.

18. «Babylon Berlin» (Alemania)

Una parte "Cabaret", una parte "Chinatown", una parte "Ley y orden". Este misterio de la política y el asesinato de la era de Weimar tiene puntos planos aquí y allá, pero en general la receta es infalible.

19. 'Please Like Me' (Australia)

En un diagrama de Venn que representa divertido, encantador y escabroso, la serie de Josh Thomas sobre un joven de 20 años que se está escapando del armario mientras cuida a su madre suicida teatralmente exhibiría una superposición máxima. Como beneficio adicional, la futura innovadora de pie Hannah Gadsby interpreta una versión de sí misma en las últimas temporadas del programa.

20. 'Reino' (Corea del Sur)

Esta historia de un príncipe heredero fugitivo que lucha contra su joven madrastra (y las hordas de muertos vivientes) para obtener su legítimo trono es un guiso burbujeante de géneros: drama histórico, horror cómico de la peste zombie, aventura de la ópera y una sátira social aguda. Pero su desviación más radical de las normas del drama coreano es su primera temporada compacta de seis episodios.

"Gomorra." Internet

21. 'Money Heist' (España)

Altamente estilizado, en el estilo de Quentin Tarantino, un genio con gafas contrata a ocho ladrones con nombre en código para robar la menta española, esta caja de rompecabezas de una serie emplea trucos de tiempo, narraciones poco confiables, gráficos llamativos y cualquier otro truco que se le ocurra mantenerlo encerrado en su trama sobrecalentada.

22. «Deutschland 83» (Alemania)

Era como una versión casera de "Los estadounidenses": un espía de Alemania del Este, estimulado por el discurso del "imperio malvado" de Ronald Reagan, recluta a su sobrino y lo envía a una misión secreta absurdamente peligrosa a Alemania Occidental. Y tenía más que un poco de la habilidad de ese programa para el suspenso y la emoción auténtica. Una temporada de seguimiento, "Deutschland 86", no alcanzó el mismo nivel.

23. 'Los regresados' (Francia)

Filmado en lugares inquietantemente hermosos de la Alta Saboya, este filosófico y sobrenatural misterio-melodrama retrata la repentina reaparición de los residentes anteriormente muertos de un pueblo de montaña con un ritmo y una atmósfera lánguidos de sobra.

24. 'Norsemen' (Noruega)

Varias bandas de vikingos hilarantemente neuróticos se preocupan por su dieta, el saneamiento aceptable, el estado del diseño de prótesis del siglo VIII y sus zonas de confort para la violación y el saqueo, en un inglés irresistiblemente melódico con acento noruego. Nunca envejece.

25. 'My Mad Fat Diary' (Gran Bretaña)

Sharon Rooney ofrece una actuación delicada pero hilarante como una niña de 16 años y más de 200 libras, que acaba de regresar de una clínica mental después de un intento de suicidio, en esta enérgica y conmovedora tragedia. Ella lidera un gran elenco que incluye a Jodie Comer de "Killing Eve" como la hermosa mejor amiga, Claire Rushbrook como la madre e Ian Hart como el terapeuta de amor duro.

26. 'Three Times Manon' y 'Manon 5 Years On' (Francia)

El documentalista ganador del Oscar Jean-Xavier de Lestrade ("Asesinato en un domingo por la mañana", "The Staircase") hizo estas dos mini series acompañantes, instantáneas de la vida de una joven hosca y furiosa a la edad de 15 y 20 años. "Three Times" muestra su experiencia en la escuela de reforma después de apuñalar a su madre y "5 Years On" sigue su tropiezo en la edad adulta, cada uno con gracia y compasión.

27. 'Broadchurch' (Gran Bretaña)

La serie de detectives junto al mar de Chris Chibnall fue un whodunit superior y de suspenso, especialmente en su primera y tercera temporada. Lo que lo distinguió fue su elenco, que incluyó a Jodie Whittaker y Andrew Buchan como padres desamparados, Arthur Darvill como un reverendo esquemático y, principalmente, David Tennant y Olivia Colman como policías, socios desiguales que lucharon amargamente mientras se veían a través de sus padres. las mejores pruebas de la vida.

28. 'Juegos Sagrados' (India)

Mumbai está siendo amenazado desde todas las direcciones: el inframundo y los niveles superiores de la fuerza policial, el pasado y el presente, y depende de un policía sij rudo y dudoso defenderse de ellos. Saif Ali Khan interpreta al inspector turbante Sartaj Singh en una serie, basada en una novela de Vikram Chandra, que mezcla la energía de Bollywood con un estilo literario y toques de realismo mágico.

29. 'Letterkenny' (Canadá)

Una comedia de situación absurda, ambientada en y alrededor de una ciudad agrícola de Ontario, con la frágil locuacidad de la comedia de atornillados y la broma surrealista de los Hermanos Marx, en gran parte entregada en un monótono canadiense altamente expresivo.

30. 'Esto es Inglaterra' (Gran Bretaña)

Como un análogo ficticio de la serie documental "7 Up", las tres miniseries vinculadas de Shane Meadows, secuelas de su película del mismo nombre , controlan a un grupo estridente de amigos de la clase trabajadora que crecieron en Midlands en 1986 ". 88 y '90. A propósito, áspero alrededor de los bordes y más que un poco melodramático, compensa con una energía exuberante y un molde grande y uniformemente entrañable.