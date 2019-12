Star Wars: La última marcha en nombre de la fuerza

El número de vidas que ha unido Star Wars pueden considerarse infinito. Familias, amigos y parejas han creado alrededor de la saga un estrecho lazo que, además de tenerla como una distracción, es el pretexto ideal para mantener actividades en conjunto. Star Wars es unión.

Con los 42 años de la historia, más de tres generaciones han podido visualizar las entramadas relaciones que se crearon en la gran pantalla, lo que les despertó la creatividad, su espíritu coleccionista y la confianza en la fuerza que siempre los acompaña. Y ahora, con el estreno de El ascenso de Skywalker, la que hasta el momento será el final de toda la trama conocida, rendirle homenaje era justo y necesario. Por las bocinas del centro comercial El Dorado sonaba fuerte y claro Star Wars (Main Title), la melodía insignia de la saga, logrando que el ambiente se llenara de formalidad y valor. Eran los fanáticos sintiendo su pertenencia a la trama que tanto aman. Eran Stormtroopers, Shadow troopers, Imperial Knight o Darth Vader, que junto a los Mandalorianos se mezclaban ante la presencia de los demás fans, casi todos con algún detalle de la cinta. La medianoche se acercaba y la emoción con ella. Cada vez se llenaba más el lobby de Supercines, donde más de mil fanáticos verían la película en su primera proyección. Lo que quedó claro es que Star Wars es más que una película. Es una comunidad. Todos son familia, y a los de sangre los ha unido más.

. Miguel Canales León// EXPRESO

Nadie le arruinó la sorpresa

Benjamín Jurado no iba a permitir que nada ni nadie le dañe el asombro de ver la conclusión de su película favorita, y lo dejó claro. Llegó a la premier con un atuendo particular: un cartel colgado al cuello en donde se leía “No he visto ningún tráiler”, acompañado de audífonos de trabajo pesado.

Benjamín explicó que no se hacía expectativas. “Yo espero lo que sea. No he visto quiénes son los nuevos personajes, ni leído ninguna teoría. He cerrado redes sociales y todo lo que me indique algo”, comentó. También detalló que por su trabajo como productor audiovisual prefirió no ver ningún avance porque considera que puede conocer muchas pistas. El cierre de esta etapa de Star Wars lo llena de nostalgia.

Amor por Star Wars

Gustavo Vera es un superfanático de todas las trilogías, y su presencia en este desfile no podía quedar suspendido. Él llegó con su esposa y tres hijos, dispuesto a marchar en este acto simbólico de despedida, pero la visualización de la película quedó hasta la noche del jueves para poder verla en español. “A mis hijos les he enseñado sobre la cinta. A unos más que otros. Star Wars es un tema que nos une”, explicó.

Su esposa Melina contó su versión de la historia. “Él me contagió a mí. Cuando éramos enamorados me pidió que le regale un sable de luz, y ahí entendí que en serio era muy fan. Era carísimo y lo pedimos desde Los Ángeles. Algunas cosas de su colección se la regalé yo”.

Los Vera están confiados en que no será el final absoluto de algo que les permite compartir.

Los Andrade no querían que termine

“Es un evento importante esto que estamos viviendo y esperando por mucho tiempo. La novena entrega es la más esperada por nosotros los fans, pero quisiera que continuara por mucho más tiempo”, explicó Paul Andrade.

Su esposa, Stefanie Guevara, agregó que estaba presente para apoyar a su esposo. “Él es el fan y yo lo acompaño. A nuestro hijo solo le llaman la atención las espadas. Tiene tres años y no entiende bien”.