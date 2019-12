Star Wars llegó hasta los recién nacidos

El hospital AdventHealth for Women de Orlando (Florida, EE.UU.) vistió este viernes a los recién nacidos como personajes de Star Wars, en coincidencia con el estreno del episodio IX y último esta saga cinematográfica, "The Rise of Skywalker".

"La fuerza es fuerte en nuestros nuevos recién nacidos. Los bebés del AdventHealth for Women se están metiendo en los personajes para celebrar la llegada de la tan anticipada película de Star Wars #TheRiseOfSkywalker", dijo el centro hospitalario en su cuenta de Twitter.

Los nacidos hoy en este hospital del centro del estado han sido vestidos como Luke Skywalker, Leia, Yoda o incluso el androide BB-8, emblemáticos personajes de la saga creada por el cineasta George Lucas, como se puede ver en las fotos que han publicado en sus redes sociales.

El doctor y directivo de este hospital, Rajan Wadhawan, dijo a medios locales que la motivación de esta iniciativa era que los recién nacidos y sus familias pasaran unas divertidas vacaciones navideñas, y celebrar el estreno de la última película de la saga.

El directivo de este hospital, Rajan Wadhawan, dijo a medios locales que la motivación de esta iniciativa era que las familias pasaran unas divertidas vacaciones navideñas.

"Estar en un hospital es estresante para cualquier paciente o familiar, por lo que hemos tratado de hacer todo lo posible para sacarles una sonrisa y distraerles de las cuestiones médicas", señaló.

Al estar tan cerca de los parques temáticos de Orlando y del nuevo parque de atracciones de Star Wars, el centro quiso sumarse a "la emoción por la nueva película", y "traer esa excitación a los pacientes también".

Otros centros hospitalarios del país, como el St. Joseph's Health Hospital de Siracusa (Nueva York), también se sumaron a la fiesta de las espadas láser y disfrazaron a sus recién nacidos de personajes de la saga.

En la que será la última entrega dedicada a los Skywalker, el largometraje que se estrena este viernes recupera la historia de Rey y Kaylo Ren, los únicos jedis que quedan en una galaxia muy lejana, en la que apenas un puñado de rebeldes defensores de la República se tendrán que enfrentar a la poderosa Primera Orden.

El filme, dirigido por J.J.Abrams, que ya había dirigido "The Force Awakens" en 2015, tiene su premiere mundial más de cuarenta años de estrenada la primera cinta que se exhibió de esta saga, "Star Wars: Episode IV – A New Hope" (1977).