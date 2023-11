Masterchef Celebrity Ecuador: Lu 'se baja' a Yilda del balcón y la aplauden en redes

"¿A quién le vas a arruinar la noche?", preguntó a Ericka Vélez a Luciana, tras otorgarle la decisión de bajar a alguien del balcón donde suben los que no deberán competir en el reto de eliminación... "¿Y no sé si la vida?", agregó.

Y es que el capítulo 8 de Masterchef Celebrity Ecuador, Lu recibió un beneficio por ganar el Pin del Chef, que resultó en subir al balcón con un costo: alguien debía descender y recibir el delantal negro.

"Escojo a Yilda", declaró. Con esto, bajó la cantante ecuatoriana, expresando sus nervios de ser enviada desde la salvación a tener que competir para no terminar en el siguiente reto de eliminación. Al momento de recibir su mandil, los jueces afirmaron que antes de irse, Luciana debía ponerle la prenda.

"No, pero yo me lo puedo poner", intentó intervenir Banchón, pero ya le estaba poniendo las tiras alrededor de su cuello. Bromeó: "Me ahorca y eliminada... Jesús bendito, ya estoy curtida". No logró salvarse en el reto de salvación, y pasó junto a ocho participantes a las eliminatorias el próximo episodio y estará a un mal plato de abandonar el programa.

"¿Ahora soy la bruja?", preguntó Luciana Guschmer pareciendo arrepentida subida al balcón. Sin embargo, en una entrevista no se reservó en expresar su filosofía: "Yo no lo dudo (la decisión), ni un segundo. Cuando me dan la oportunidad de salvarme a mí o a alguien más, ¿cómo voy a escoger a alguien más?".

La decisión recibió aplausos en redes sociales. En X, la gente fue rápida en conectar sus reacciones con videos y GIFs expresando su aprobación.

Lu subiendo al balcón y bajando a Yilda #MCCelebrityEc pic.twitter.com/zrcEcNJQtr — Ecuatorianisimo 🇵🇸🥑 (@ecuatorianosote) November 30, 2023

No se con que cara Yilda esta criticando otros platos #MCCelebrityec pic.twitter.com/xt9k9Ee4AG — Jamil Faour 🇱🇧🇵🇸🍉 (@jamilfaour1) November 30, 2023

En la cuenta de Instagram, los comentarios también defendían la elección de mandar a Yilda a cocinar.

"Yo también lo hubiera escogido. Se debió ir en la primera", escribió un usuario. Hace referencia a la primera eliminatoria de la temporada, en la que la exmiss Ecuador Nayelhi González dejó el programa.

"Esa Yilda debió ser la primerita en salir", dijo otra. "Mi Lu sólo hace justicia. La amo".

¿Qué opinó Yilda sobre la decisión de Luciana? "Los chicos dicen que todo es un ciclo", dijo en una entrevista. "Que todo te regresa y que un día estás bien y que un día no, entonces yo no sé que puede pasar. Si ella tuvo esa opción, entonces ya está, se acepta".

