Troi Alvarado y Arianna Mejía han expuesto su vida de tal manera que no han dejado nada a la imaginación de la prensa ni de sus seguidores. Ahora la noticia después del mil polémicas vividas es que están divorciados.

Ellos se casaron en diciembre del 2021, muchos no apostaban por esta relación y el tiempo les dio la razón. Cuando se le consultó al músico sobre esta separación definitiva (que ha sido de mutuo acuerdo), solamente respondió: “Sin comentarios”.

Sin embargo subió en su cuenta de Instagram el mensaje: “Que seas muy feliz amor mío, una mujer como tú no se encuentra tan fácilmente por no decir que jamás llegará alguien tan maravillosa. Tan amante de la música, de su familia y de su arte. Gracias por todo @ariannamejiaok te amo y te amaré siempre”.

¿A Troi todavía le late el corazón por Arianna? Ella confirmó que era de mutuo acuerdo. “Estamos muy tranquilos y el divorcio no es un tema de la noche a la mañana, teníamos que dejar todo notarizado, legal y sobre todo en orden para hacerlo. Estamos felices ambos. No es por cachos”.

Al cantante John Taleb, quien representó al país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, se lo ha mencionado como la manzana de la discordia. “Es mi ex, somos amigos y no tiene nada que ver con lo que ha pasado. He tratado de ayudar a John (Tres Dedos) que está bajo de seguidores (en Instagram tiene 28.600) y bajo de vistas en Internet. Grabamos un video de su canción (Ya se enteró), nos salió espectacular, fue todo. Él se fue por su lado, yo por otro.

Ya se firmó el divorcio”. ¿Qué opinará Pamela Palacios, exesposa de Troi, sobre lo que ha sucedido? Son archienemigas. Troi y Arianna tienen un bebé que nació en noviembre del 2022.