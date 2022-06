Miami, la ciudad del glamour y el relax acogió a los jugadores de La Tri previo a su siguiente partido amistoso. Y según sus publicaciones en redes sociales, están disfrutando al máximo.

Como era de esperarse la presencia de los jugadores en Estados Unidos ha atraído las miradas, desde que los futbolistas pusieron un pie en el aeropuerto tras descender del avión. No es para menos, son el equipo mundialista.

Más allá de la locura que despiertan en la hinchada, estos cracks han decidido aprovechar un momento del tiempo libre para pasear por las calles de la Ciudad del Sol.

Aunque se dividieron por grupos, para no causar tanto alboroto, no pasaron desapercibidos y muchos hinchas han elogiado sus fotos por el ‘derroche de estilo’.

Anticipamos que no hubo muchas fotos cerca de la playa (ni en traje de baño) aún así fueron tendencia tras las fotos y videos que postearon en las últimas horas.

Harta clase

“La Banda”, con este pie de foto acompañado de un corazón, Jeremy Sarmiento posteaba su salida con los muchachos. En grupo de cinco, se fue de paseo con José Cifuentes, Moisés Caicedo, Jackson Porozo y Djorkaeff Reasco.

Para no perder la costumbre de la ‘foto para el Instagram’ posaron afuera de la tienda de Burberry donde solo faltó una canción de fondo para darle el toque al post. ¿Ustedes cuál le hubiesen puesto?

Aunque no se los vio con shopping bags, curiosamente Caicedo subió luego una foto en la playa luciendo una bermuda que combinaba con zapatillas de esa marca británica. Pero no es el único fashionista, Cifuentes también presumió su look Versace.

Al parecer, el artista ecuatoriano Jean Paul Zabala quien reside en Miami fue el que los llevó en su auto a recorrer la ciudad y terminaron departieron en un restaurante. Sin duda, harta estilo por las calles.

¡A moverlo!

Otro grupo que estuvo bien prendido fue el de Piero Hincapie, Roberth Arboleda, Byron Castillo y Gonzalo Plata.

En lo que parecía ser dentro de una Vans iban con mucho ‘flow’ cantando y moviéndose al ritmo de los temas que ponía Arboleda.

Lo que llamaba la atención es que todos se habían puesto de acuerdo para vestir igual. Camisetas negras, cadenas y gafas era el común denominador para entrar en la onda de Miami.

Al fin tiene Instagram

Gustavo Alfaro ya tiene Instagram ¿y usted no? No espere más para abrir una cuenta y si ya tiene, entonces a seguirlo para subirse a la Alfaroneta. Porque sí o sí, Ecuador va a Qatar.

El primer post del ‘Profe’, tuvo más de 4 mil likes. Una razón para que se anime a postear en historias cómo la está pasando en Miami.