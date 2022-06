A una semana de concretarse el concierto de J Balvin en Quito, saltó una mala noticia para los fans del colombiano. Las empresas Midas Entertainment y Spot Entertainment confirmaron por medio de un comunicado que su show en la capital queda cancelado.

El Jose Tour pasaría por Ecuador el 16 y el 18 de junio. La primera fecha en Quito y la segunda en Machala. Esta última no tiene ningún cambio, y será la única oportunidad que tendrán los ecuatorianos de ver a la estrella del reguetón.

"El concierto ha sido cancelado debido a inconvenientes logísticos de producción ajenos al artista. De igual manera aclaramos que la fecha correspondiente al sábado 18 de junio en la ciudad de Machala se realizará en ese fecha y como estaba previsto".

Karol G cantó con gas lacrimógeno en el Coliseo Voltaire Paladines Polo Leer más

EXPRESIONES conversó con la representante de la disquera del artista, Universal Music, quien manifestó que la noticia es una eventualidad y decisión del promotor local y no del artista. "Como disquera nos enteramos esta mañana (7 de junio) de la cancelación del espectáculo en el estadio Olímpico. Ahora tendremos que mover la agenda para recibirlo en Machala", expresó Paola Díaz.

El intérprete de Mi gente, también tuvo que postergar su tour por Estados Unidos debido a los contagios de COVID-19 y el retraso de cierta infraestructura para dar shows por ese país. Esto ocurrió en abril, y el empresario local en aquella ocasión, confirmó que no se vería afectada su performance ante los quiteños.

Machala lo espera

El concierto en la Capital Bananera de Mundo será de alto nivel. Este evento es gratuito y se llevará a cabo en la explanada frente al Hospital del IESS.

El Jose Tour en Machala es organizado por Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, por la celebración de los 198 años de cantonización. Él es el artista que cerrará el festival denominado Machala Vive. Un día antes también cantará Juanes en esa ciudad. La contratación de este espectáculo tiene un costo de $320 mil.

Desde $25 las entradas para ver a J Balvin en Quito Leer más

Devolución de entradas

J Balvin gratis para los fans de Machala, $ 420 mil para el municipio Leer más

La empresa ticketera Feel the tickets envió otro comunicado por sus redes sociales para aclarar el proceso de devolución. "Fee the tickets tiene el objetivo de cumplir con la seguridad y responsabilidad con los usuarios que adquieren un ticket a través de nuestra plataforma. Aclaramos que NO tenemos injerencia en las decisiones que los empresarios- promotores toman con sus shows". Agregaron que las dudas se las puede hacer directamente con Spot Ecuador y Midas Entertainment. El proceso de devolución inicia el 16 de junio.