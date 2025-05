Tokischa es descriminada en República Dominicana: "No me dejan arrendar"

La cantante urbana Tokischa expresó que enfrenta dificultades para alquilar o comprar un apartamento en República Dominicana, debido a prejuicios relacionados con su figura pública. “A mí no me dejan mudarme en ningún edificio en este país, yo tuve que empezar a buscar apartamento en Nueva York para mudarme. Y yo no me quiero mudar de aquí, yo quiero vivir aquí”, señaló la artista en una entrevista difundida por la plataforma Alofoke.

Según relató, intentó adquirir un apartamento en una zona céntrica de Santo Domingo, pero fue rechazada por la junta de vecinos. “Cuando llegó el momento de la junta de vecinos aceptarme, ellos me niegan la entrada. Y me ha pasado tres, cuatro veces. Siempre dicen que no me pueden aceptar en su edificio, que es un edificio familiar”, contó Tokischa, quien vive con su hermana, su sobrina y mascotas, y asegura llevar una vida tranquila.

"No bebo, no fumo, no hago bulla… pero no me quieren en las torres" 🏢🚫 Tokischa reveló que ha sido rechazada al intentar vivir en varias torres de Santo Domingo por prejuicios hacia su figura pública. La artista urbana afirma que no hace desorden, vive con su sobrina, hermana y mascotas, y aún así le niegan el acceso por tratarse de "edificios familiares". ¿Discriminación o derecho de admisión?

¿Qué opinaron las redes sociales sobre Tokischa?

Las redes sociales se hicieron eco de sus declaraciones, con comentarios que replican estigmas hacia su figura. Ante esto, la cantante respondió: “Los dueños de apartamentos como usted son ignorantes y clasistas (…) nunca me han visto borracha o drogada ni en ningún escándalo o pelea. Yo no tomo alcohol, ni fumo, llevo una vida sana”.

Además de su carrera musical, Tokischa realiza trabajo comunitario a través de su fundación Sol, enfocada en apoyar a mujeres en situación vulnerable. También ha liderado iniciativas solidarias, como la recaudación de fondos tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

