Kourtney Kardashian prefiere la educación en casa, su razón no la podrás creer

Kourtney Kardashian, la mayor del famoso clan, sorprendió a los oyentes del podcast Khloé in wonder land al compartir su opinión crítica sobre el sistema educativo tradicional. Durante la conversación con su hermana menor, Khloé, la empresaria y madre de cuatro hijos confesó que no envía a sus pequeños a la escuela, ya que considera que el modelo escolar presencial está “anticuado”.

“¿Por qué van los niños a la escuela? De verdad. Es tan anticuado”, expresó Kourtney, asegurando que fue una decisión tomada tras recibir varios videos de sus hijos sobre figuras exitosas que jamás pisaron un aula. Según explicó, esta reflexión la llevó a cuestionar la eficacia del sistema tradicional: “¿Cuál es el objetivo? ¿Quieres educar a tus hijos en casa? ¡Hagámoslo!”, comentó con convicción.

La postura de Kourtney no es una excepción dentro de la familia. Khloé, madre de True y Tatum, confesó en el mismo episodio que también ha optado por el home school: “Soy una persona que educa a sus hijos en casa, así que ni me hagas hablar”, bromeó.

Además, Kourtney compartió detalles sobre la crianza que está implementando con su hijo menor, Rocky, fruto de su relación con el músico Travis Barker. El bebé, que recientemente celebró su primer cumpleaños, está siendo criado bajo el modelo de crianza con apego, una filosofía que prioriza el vínculo constante con los padres, especialmente durante los primeros años de vida.

“Creo que realmente se trata de no separarse lo máximo posible en los primeros tres años”, explicó la socialité. “Este método realmente ayuda a nutrir”, añadió sobre los beneficios que espera que el apego temprano le brinde a su hijo.

La revelación generó debate en redes sociales, pero también puso sobre la mesa una conversación más amplia sobre los distintos enfoques educativos y de crianza que muchas familias están explorando actualmente.

