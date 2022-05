Son románticos y quieren llegar a su generación con la música que hacen. Inspirados principalmente en el amor, los integrantes de TIMØ, Andrés Vásquez, Felipe Galat y Alejandro Ochoa, coinciden en que este sentimiento ahora es más libre, con menos formalidades y reglas, y en el que cada persona puede decidir lo que verdaderamente le hace feliz.

En pleno siglo XXI, resulta imposible hablar sobre este tema sin tomar en cuenta la influencia que ejercen las redes sociales.

Para Felipe, la tecnología hace que hoy sea mucho más normal tener relaciones a distancia. Y hablando específicamente de los artistas, comenta entre risas que, antes, seguramente era un problema salir de gira. Ahora todo es más sencillo.

Canción de amor, junto a Pitizion, es la última canción de la banda colombiana que, al conversar con EXPRESIONES, habla de la emoción que les despierta la idea de, por fin, venir a Ecuador y conocer cara a cara a sus seguidores.

Matisse: Hace suyo un tema de Tranzas Leer más

Sobre el amor y la música

Para componer, ¿se inspiran más en el amor del pasado, es decir, la época del cortejo en la que todo era más lento, o en el actual?

Alejo: Siento que ambos tienen validez cuando hay iniciativa. El amor romántico, el de nuestros papás, es muy bonito, pero definitivamente siento que ha evolucionado mucho y toca tener en cuenta eso. Ya no hay una forma correcta de amar.

Andrés: En nuestras canciones encontrarás de ambos lados. Nosotros podemos llegar a ser tan cursis y melosos como para decir: ‘Me tienes despierto hasta las cuatro de la mañana y ahora tengo un par de ojeras por no dormir entre semana’. Pero también nos gusta adaptarlas a nuestro vocabulario, que siento que es algo que hace parte de la identidad de TIMØ. Por ejemplo, en una que se llama Adiós, adiós, a la hora de componer lo que hicimos fue meternos en nuestros WhatsApp y vimos qué excusa nos habían sacado para no salir con nosotros. En esta canción las redes jugaron un papel muy importante.

¿Recuerdan cuál era su canción de amor favorita cuando eran más pequeños?

Felipe: El amor, de Tito El Bambino. La escuchaba demasiado.

Alejo: En la época de adolescente yo escuchaba mucho rock en inglés, por ejemplo, las power ballads de Aerosmith. I don’t wanna miss a thing era de mis favoritas.

Andrés: Yo siempre fui muy popero y escuchaba mucho a John Mayer.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, teniendo en cuenta el background tan importante y lo influyentes que son en la industria latina?

Alejo: Ha sido una experiencia de aprendizaje muy profunda. Somos músicos y también somos productores, entonces entendemos su trabajo. Los admiramos desde el principio y cuando tuvimos la primera oportunidad de trabajar con ellos, nos sentamos al lado para ver qué hacían con cada clip, escuchar sus ideas. Tienen algo muy bonito y es que te incluyen en el proceso.

La música latina comercial actualmente está más ligada a lo social que antes, ¿ustedes tienen la intención de con sus canciones dar un mensaje específico (social, cultural) a sus fans?

Alejo: Es una pregunta muy difícil. Lo hemos hablado y discutido y cada uno tiene su opinión al respecto. Si bien existe esa responsabilidad social y cultural con la gente, es importante que todo el grupo esté de acuerdo con el mensaje que estamos dando y si no pasa, no va a ser honesto.

Andrés: Al ser una banda, las canciones hablan por nosotros tres, como si fuéramos uno. Es complejo hacer temas que fueran a trascender en los mensajes porque eso significaría tener mentalidades unificadas y no es ese siempre el caso. Lo hemos hecho y tenemos un par de canciones así, pero al final nosotros sacamos la música que más nos gusta. El momento, si es que llega algún día o no, de presentar un tema de ese tipo, es porque sentiríamos que es lo ideal, y no porque sea una obligación porque el resto de artistas lo está haciendo.

Canción de amor con Pitizion

Si se guía por el título de este tema, se va a llevar una sorpresa cuando la escuche porque se trata de todo lo contrario, es un tema ‘antiamor’.

“Yo ya me cansé de las canciones de amor, del amor perfecto de la televisión, que supuestamente es para siempre. Nada es para siempre, míranos a nosotros dos”, dice la primera parte del coro. En este nuevo sencillo, TIMØ se aleja de sus sonidos iniciales, el tropipop, y se va más por el lado urbano.

Tres Dedos y Dayanara destacan entre los ganadores de Premios REM de Sayce Leer más

La ilusión de venir a Ecuador

Los colombianos arrancarán su gira Latinoamericana en Ecuador y no pueden estar más emocionados. Cuando lo anunciaron, la única fecha era el 9 de junio en Quito. Sin embargo, por insistencia de sus fans, también tocarán en Guayaquil el 11 del mismo mes.

“Nos da satisfacción poder ponerle cara a la gente que nos sigue. El show lo llevamos preparando desde hace seis meses y estamos seguros de que les va a gustar”, asegura Felipe.