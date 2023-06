Till Lindemann es investigado por presuntos delitos sexuales

Till Lindemann, vocalista de la banda Rammstein, es sospechoso de haber cometido actos del ámbito de los delitos sexuales y del suministro de sustancias narcotizantes.

De acuerdo a medios internacionales, la Fiscalía no puede proporcionar más detalles para no poner en peligro la investigación, y no poner en riesgo los derechos de Lindemann y de sus supuestas víctimas.

El escándalo estalló en mayo de este año, después de que una joven irlandesa denunciara que en un concierto de Rammstein, en la capital lituana de Vilna, fue drogada supuestamente con el fin de que mantuviese relaciones sexuales con el artista.

A esta denuncia le siguió una avalancha de testimonios de otras mujeres, recogidos por la prensa alemana y de otros países, que denuncian la existencia de un supuesto sistema en torno al cantante para captar a jóvenes con las que pudiera tener relaciones sexuales luego de los conciertos.

Algunas afirman que se sintieron intimidadas o violentadas por la actitud de Lindemann, mientras que otras declararon que el cantante abusó de ellas o que presenciaron cómo otras mujeres se comportaban como si estuviesen drogadas.