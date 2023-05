Thirty Seconds to Mars presenta Stuck

Thirty Seconds To Mars, formado por los hermanos Jared y Shannon Leto, ha lanzado su nuevo single Stuck. Esta propulsiva canción sienta las bases para una nueva era de la banda.

El single va acompañado de un vídeo musical que es una celebración de la forma humana, el diseño minimalista, la alta costura, el arte y el baile. Lleno de energía, se centra en un elenco de personajes increíblemente únicos que interpretan la canción con movimiento, metáfora y acción.

"Gracias a mi madre, increíblemente creativa, a mi hermano y a mí nos inculcaron el amor por el arte y la fotografía desde muy pequeños. El vídeo de Stuck, nuestra primera canción nueva en cinco años, es una carta de amor a algunos de mis fotógrafos favoritos. El video es en gran medida una pieza complementaria y la continuación de un viaje que comenzó con Up In The Air, una celebración del arte, el diseño, la moda y las personas extraordinarias que les dan vida. Es una carta de amor al poder del movimiento y la conexión, un testimonio del asombroso potencial de las personas que no encajan necesariamente, pero que hacen que el mundo sea mucho más fascinante”, aseguró Jared.

Su sexto álbum de estudio, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, saldrá a la venta el próximo mes de septiembre, cinco años después de la publicación de su álbum America.