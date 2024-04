The Tortured Poets Department: datos curiosos sobre el nuevo álbum de Taylor Swift

¡Al fin! el nuevo álbum de Taylor Swift ya llegó y siempre hay nuevas teorías, easter eggs por descubrir y rompecabezas que armar en cada una de las letras de las canciones. Esta es una recopilación de datos que debes conocer al momento de ponerle play a todas las canciones

¿Por qué se llama así el álbum de Taylor?

Lo más probable es que sea en honor a un chat grupal en WhatsApps que tiene su ex novio británico Joe Alwyn, con los actores irlandeses Paul Mescal y Andrew Scott llamado: 'The Tortured Man Club'

¿Es Joe Alwyn el The Tortured Poets Department?

Aunque lo primero que se pensaba es que era dedicado a Joe, solo existen dos canciones dedicadas a él que son So Long, London y Loml. La respuesta correcta es Matty Healy (vocalista de la banda The 1975 con quien salió por unas semanas) para él es The Tortured Poets Department, But Daddy I Love Him, The Smallest Man Who Ever Lived y Fresh Out The Slammer.

Cuenta con dos colaboraciones

Taylor Swift incluyó dos canciones con otros artistas. La primera de la lista es Fortnight con Post Malone y la octava llamada Florida!!! con Florence + The Machine

¿Cuáles son las canciones de The Tortured Poets Department?

Side A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Side B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Side D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

¿Taylor hizo una canción sobre Travis Kelce?

Travis también tiene su canción de amor con "The Alchemy", en la que Taylor insinúa que sus antiguos amantes británicos (Styles, Alwyn y Healy) eran sólo "tipos" que "calentaron los bancos" para su nuevo amor y toda su gloria de campeonato bebedor de cerveza.

Un evento publicitario para el álbum hecho junto a Spotify reveló más 'Easter Eggs'

Los estantes de libros en la exhibición presentaban títulos evocativos relacionados con la música de "The Tortured Poets Department", mientras que un cuaderno marcado con "EE. UU." intrigaba a los seguidores, sugiriendo una conexión con el tema de "Speak Now" de Taylor Swift. Además, los fanáticos descubrieron 72 cajones en los gabinetes, lo que sugiere simbólicamente los seis años que Swift estuvo con Joe Alwyn, con seis cajones abiertos para representar esos años

También estuvo repleta de referencias al número dos, desde signos de paz hasta relojes marcando las 2:00, un detalle que cobró un significado especial cuando a las 2 a.m. se lanzaron sorprendentemente quince canciones adicionales. Este giro dejó a muchos sin palabras, asombrados por la magnitud del evento.

Los seguidores más fieles de Taylor Swift están familiarizados con su clasificación de canciones según utensilios de escritura. Taylor distingue entre canciones de "pluma" que tienen un tono más antiguo, como "Ivy", y canciones de "pluma estilográfica" que cuentan con referencias modernas y poéticas, como "All Too Well". Esta distinción lleva a los fanáticos a relacionar a TTPD como un puente entre los álbumes "Red" y "Evermore".

