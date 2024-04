Taylor Swift: ¿A quién lanzó los dardos en su nuevo disco?

Taylor Swift ha lanzado su nuevo álbum, 'The Tortured Poets Department', con más de 30 canciones que exploran, como es usual, sus relaciones y amoríos pasados.

Desde su discreta historia con el actor y compositor Joe Alwyn, hasta fugaces idilios como el que tuvo con el cantante y productor Matt Healy.

Con relación a Alwyn, Taylor sacó temas como 'So long, London', una carta de despedida a la ciudad donde compartieron vida, mientras que 'I can do it with a broken heart' resume la recuperación emocional de Swift durante su gira de conciertos, luego de la ruptura.

En el caso de Matt Healy, solo hay especulaciones. Los fans relacionan el perfil de algunas canciones como 'Guilty as sin?', 'Down bad' y 'I can fix him (No really I can)', que describe a una persona hostil con la que la cantautora tenía “fantasías fatales” y que tiene un comportamiento controversial.

Esto encajaría con el músico, quien estuvo involucrado en más de un escándalo durante su relación con Tay. Pero también hay espacio para su nuevo amor.

Con términos deportivos y referencias románticas, Swift deja en claro que su actual pareja, el ‘tight end’ del Kansas City, Travis Kelce, no es poca cosa en su vida ni algo momentáneo.