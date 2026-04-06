The Strokes anuncian ‘Reality Awaits’, su esperado regreso discográfico

La banda neoyorquina prepara una nueva etapa sonora con un álbum que promete explorar su evolución sin perder su esencia

El regreso de The Strokes ya es oficial: la banda neoyorquina anunció este 6 de abril su nuevo álbum, Reality Awaits, a través de un teaser publicado en sus redes sociales, marcando así el inicio de una nueva etapa discográfica. El breve adelanto, que rápidamente encendió la conversación entre seguidores y fanáticos, deja ver apenas un fragmento del universo sonoro que prepara el grupo, suficiente para reactivar la expectativa global en torno a su regreso.

El lanzamiento pone fin a un silencio de seis años desde The New Abnormal (2020), su último trabajo de estudio hasta la fecha. Con ello, Reality Awaits se convierte en el séptimo álbum de la banda desde su formación en 1998, consolidando una trayectoria que ha sabido mantenerse vigente dentro del rock alternativo.

Esto es loque se sabe de 'Reality Awaits'

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Por ahora, los detalles oficiales sobre el álbum siguen siendo limitados, ya que la banda ha confirmado que Reality Awaits estará disponible en el verano de 2026 en el hemisferio norte, es decir, entre los meses de junio y septiembre. Aunque no hay una fecha exacta, este margen sitúa su lanzamiento en plena temporada alta de festivales, lo que podría jugar a favor de su impacto inicial.

Lo cierto es que, el teaser compartido funciona como una primera pista estética y sonora. En él, The Strokes apuesta por una marcada vibra retro, con referencias visuales a anuncios impresos de inicios de los años 80 y gráficos tipo 8 bits. La frase “In the flesh, it’s even sexier” acompaña el clip, junto a un breve fragmento musical que, aunque fugaz, sugiere una continuidad o una posible evolución del sonido que exploraron en su anterior etapa.

Rick Rubin también produjó el último álbum de la banda, 'The New Abnormal' Cortesia

En cuanto a la producción, se especula que el disco podría estar vinculado a las sesiones que la banda realizó junto al productor Rick Rubin en Costa Rica hacia finales de 2022. Aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente, su participación apuntaría a un enfoque más depurado y orgánico en el sonido final del proyecto, siguiendo la línea de trabajos recientes del productor.

El anuncio de Reality Awaits no llega en un vacío, pues coincide con una intensa agenda de presentaciones en festivales durante 2026, lo que refuerza la expectativa de que el nuevo material comience a formar parte de sus sets en vivo en los próximos meses. Entre el regreso discográfico y su presencia en escenarios clave, The Strokes parecen estar alineando todas las piezas para un comeback que, más que nostalgia, apunta a reafirmar su lugar en la conversación actual del rock.

DESPUES DE 6 AÑOS, HAY ALBUM NUEVO DE THE STROKESpic.twitter.com/2KbQWUpgNq https://t.co/lO3tUJAbiP — colididdy (@coligoat) April 6, 2026

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