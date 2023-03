Se viene un final de temporada lleno de drama y suspenso para la exitosa seria de HBO, The Last Of Us, inspirada en el videojuego de Naughty Dog y Sony. Serie que desde el primer día ha ganado millones de dólares en audiencia y ha generado gran impacto en la comunidad gamer y cinéfila.

La serie actualmente se encuentra en su clímax pues luego de que Ellie asesine a David, se conocerá el camino final que deberá tomar junto a Joel y prepararse para los riesgos que este trayecto les depare.

El episodio 9 y final de la primera temporada se estrenará el domingo 12 de marzo a las 21:00 hora de Ecuador.

The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir", reza la sinopsis oficial de la aclamada producción de HBO.