The Beatles: rescata y estrena el sencillo 'Now and Then'

El último lanzamiento de la historia de The Beatles ya tiene fecha. Estará disponible en todo el mundo desde el jueves 2 de noviembre. Este proyecto se llama Now and then, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

Además, se estrenará junto a un documental de 12 minutos compartido por la banda, donde se revelarán todos los detalles detrás de la creación de la canción.

El sencillo tendrá su propia portada que estuvo a cargo del artista plástico Ed Ruscha. Para los coleccionistas, estará disponible en vinilo y casete, acompañada por el nuevo remix en estéreo del primer sencillo de la banda: Love Me Do.

Portada del Disco de "Now and then" Apple Corps

El nuevo vídeo musical de 'Now And Then' se lanzará el viernes 3 de noviembre. Y las colecciones e The Beatles '1962-1966' (The Red Album) y '1967-1970' (The Blue Album), el 10 de noviembre. Sin duda, un buen momento para ser fan de la mejor banda de todos los tiempos.

Ediciones renovadas y ampliadas de dos de las colecciones más apreciadas de los Beatles Apple Corps