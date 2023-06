La inteligencia artificial 'revive' a The Beatles

The Beatles

En un emocionante giro para los fanáticos de The Beatles, Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento de una canción de la legendaria banda británica. Lo que hace que este lanzamiento sea aún más extraordinario, es que la canción fue creada utilizando inteligencia artificial (IA). Durante una entrevista en BBC Radio 4, McCartney reveló que se rescató una antigua demo de John Lennon y se sacó la IA para darle vida y convertirlo en una nueva composición.

El demo en cuestión, titulado "Para Paul", fue grabado por Lennon en 1980, poco antes de su trágico fallecimiento, y fue entregado a McCartney a través de Yoko Ono, la viuda del músico. Durante los años noventa, los miembros sobrevivientes de The Beatles intentaron completar la canción, pero el proyecto quedó en el olvido. Ahora, gracias a los avances en inteligencia artificial y al genio creativo de McCartney, la canción ha sido finalmente realizada.

El proceso de creación involucró la colaboración del reconocido cineasta Peter Jackson y su aclamado documental "Get Back", que se estrenó en Disney+ en 2021. Durante la producción del documental, se obtuvo una tecnología de IA personalizada desarrollada por Emile de la Rey para reconocer y aislar las voces de los miembros de la banda en las grabaciones originales, eliminando el ruido de fondo y preservando la esencia de su sonido característico.

Con la ayuda de esta tecnología, McCartney extraerá la voz de Lennon del demo original y darle forma para convertirla en una composición completa. El desafío fue especialmente determinante considerando que la grabación original se realizó en un casete doméstico y los versos de Lennon fueron acompañados únicamente por un piano.

Es importante destacar que, a diferencia de la IA generativa, que crea música a partir de instrucciones específicas, en este caso, McCartney se convirtió en un enfoque más tradicional. La IA se sacó como una herramienta para aislar y rescatar la voz de Lennon, mientras que la música y los arreglos fueron cuidadosamente realizados por el propio McCartney y otros músicos talentosos.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento de esta canción inédita de The Beatles, McCartney aseguró que verá la luz en algún momento de este año. Los fanáticos de la legendaria banda están ansiosos por escuchar este regalo musical único, que combina el talento atemporal de The Beatles con la innovadora tecnología de inteligencia artificial.