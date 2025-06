El terror de M3GAN 2.0 critica a la inteligencia artificial

El director y guionista Gerard Johnstone no descarta que M3GAN se convierta en una franquicia de larga duración. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el cineasta neozelandés explicó cómo su experiencia como padre en la era digital inspiró el enfoque original de la película, que en 2023 sorprendió con una recaudación mundial de casi $182 millones. Ahora, con M3GAN 2.0, Johnstone plantea un giro en la narrativa: una historia de redención para la muñeca asesina y una crítica más profunda al uso actual de la inteligencia artificial.

El nuevo filme se estrena el 27 de junio a nivel internacional (en Ecuador la fecha es el 26 de junio) y enfrenta a M3GAN contra AMELIA, un androide militar creado con su código fuente y que se rebela contra el gobierno. “Si la IA hace cosas malas, ¿es porque la tecnología es mala o por la forma en que la entrenamos?”, reflexionó Johnstone.

Esta nueva entrega, que él mismo define como una fábula sobre la responsabilidad humana frente a la tecnología, explora las consecuencias de las decisiones corporativas en el desarrollo de inteligencias artificiales.

Las comparaciones con Terminator 2

Aunque muchas comparaciones han surgido con Terminator 2, Johnstone aclara que cualquier parecido es coincidencia. “Me enfoqué en una historia de redención para M3GAN. T2 sería más similar si fuera una redención para el primer Terminator”, comentó. El director admite que el tono de la secuela es más seguro y claro, algo que atribuye a la respuesta del público y a su mayor confianza como realizador.

Uno de los elementos que catapultó la popularidad de la primera película fue la escena de baile de M3GAN, que se volvió viral antes del estreno.

Al respecto, Johnstone recuerda que hubo debate sobre incluirla en el tráiler, pero fue clave en su posicionamiento cultural.

“Si no la hubieran puesto, M3GAN no se habría convertido en un ícono. La gente entendió que había humor intencional”, dijo. Para la secuela, el baile regresa, pero con una propuesta diferente y sorpresiva.

El auge de la inteligencia artificial en el marco de la película de terror

El auge de la IA coincidió con la llegada de la primera M3GAN, y desde entonces, el debate sobre su impacto no ha hecho más que crecer. Johnstone reconoce que este fenómeno hizo que la secuela fuera más relevante. “La idea de que la IA tenga conciencia ya no parece ciencia ficción.

Con M3GAN 2.0 nos preguntamos si eso es siquiera posible”, explicó. La película, en este sentido, se convierte también en una crítica al entusiasmo desenfrenado de Silicon Valley por avanzar sin contemplar consecuencias éticas.

Sobre el futuro de la franquicia, Johnstone no se cierra a nuevas entregas. “No me sorprendería que haya otras cinco películas”, declaró. Para él, cada nueva cinta puede servir como reflejo de los avances y dilemas que la IA plantea. Mientras tanto, su mirada como creador permanece crítica. “Intento no ser un cascarrabias, pero odio muchas cosas del futuro”, confesó, en una reflexión sobre el presente hiperconectado que inspiró, desde el inicio, la historia de M3GAN.

