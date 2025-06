¿Listo para más sustos? Phasmophobia llegará al cine a cargo de Blumhouse Productions

Blumhouse Productions ha puesto en la mira el desarrollo de un filme basado en un videojuego de terror. El videojuego en cuestión es Phasmophobia, un juego de terror que fue lanzado el 4 de septiembre de 2020 por la empresa desarrolladora de videojuegos Kinetic Games. Se trata de un cooperativo paranormal en primera persona que se hizo viral durante la pandemia del COVID-19.

Según Variety, el proyecto de desarrollo de este nuevo filme de Blumhouse se presentó el martes 3 de junio durante el primer evento Business of Fear en Hollywood. En el acto participaron el CEO y director ejecutivo Jason Blum, y el presidente de Blumhouse, Bhijay Prakash. Ambos señalaron que se realizará otra adaptación de un videojuego de terror tras el rotundo éxito en taquilla que generó Five Nights at Freddy's, lanzada en 2023 FNaF recaudó un total de 300 millones de dólares en todo el mundo.

¿De qué trata Phasmophobia (el juego)?

El videojuego fue lanzado en acceso anticipado en 2020 y rápidamente se convirtió en un éxito a través de plataformas de streaming como YouTube y Twitch, donde los usuarios aprovecharon el confinamiento impuesto por la pandemia del COVID-19 para entretener a su público.

Este juego de horror cooperativo se centra en un grupo de jugadores que investiga diferentes localizaciones. Cada una de estas ubicaciones presenta un ambiente oscuro y tétrico diseñado para generar suspenso, e incluye clásicos clichés del género de terror, como luces que se apagan repentinamente o puertas que se cierran solas.

Además, el videojuego cuenta con un sonido envolvente que intensifica la experiencia de terror para los jugadores. El objetivo principal es detectar y cazar entidades paranormales antes de que ocurran eventos indeseables durante la partida.

Cada participante debe de buscar pistas que permitan identificar la presencia de una entidad espectral. Para ello, cuentan con objetos especiales, como cámaras que muestran diferentes habitaciones (especialmente útiles en casas, aunque también hay otras localizaciones como colegios o cabañas), y sensores que detectan movimientos inusuales en ciertas zonas. Estas herramientas son fundamentales para rastrear y capturar a las entidades paranormales.

El videojuego ha sido adaptado a las consolas de nueva generación, en las cuales ha vendido más de 23 millones de copias en todo el mundo. Además, su rotundo éxito le valió el premio a 'Mejor Juego Debut' en los Game Awards 2020.

Estrenos de Blumhouse en 2025

M3GAN 2.0 (Estreno 27 de junio del 2025)

La primera entrega de M3GAN batió récords de taquilla en su fecha de estreno en Estados Unidos, donde recaudó 30,4 millones de dólares durante su primer fin de semana. La película logró un total de 180 millones de dólares en todo el mundo.

Después de que M3GAN fuera destruida por volverse rebelde y asesina, su creadora, Gemma (interpretada por Allison Williams), se ha convertido en una firme defensora de la supervisión gubernamental de la inteligencia artificial.

Sin que Gemma lo sepa, la tecnología de IA utilizada en M3GAN ha sido robada por un poderoso contratista de defensa para crear un arma de grado militar conocida como Amelia, interpretada por Ivanna Sakhno reconocida por su papel de Shin Hati en la serie Ahsoka de Disney+.

Amelia es la espía de infiltración asesina definitiva, pero a medida que desarrolla una mayor autoconciencia, comienza a perder interés en obedecer las órdenes humanas.

Gemma se da cuenta de que el futuro y la existencia misma de la humanidad están en peligro por culpa de Amelia, lo que la obliga a revivir a M3GAN, otorgándole mejoras significativas para convertirla en una versión más letal y capaz de enfrentarse a esta nueva amenaza.

Es así como la muñeca asesina de inteligencia artificial regresa en 2025 con M3GAN 2.0, bajo el liderazgo de James Wan para Atomic Monster, Jason Blum para Blumhouse, y con el guión y dirección de Gerard Johnstone, dando inicio a un nuevo y salvaje capítulo en el caos de la inteligencia artificial.

The Black Phone 2 (Estreno 17 de Octubre del 2025)

Cuando Finney tenía 13 años logró escapar de su secuestrador asesinándolo, convirtiéndose así en la única víctima sobreviviente de ‘The Grabber’. Por eso, Ethan Hawke (actor nominado cuatro veces al premio Óscar) regresa al papel más siniestro de su carrera: The Grabber, quien ahora busca vengarse de Finney desde el más allá, amenazando a su hermana menor, Gwen.

Ahora con 15 años, Gwen comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro que aterrorizó a su hermano. Además, empieza a tener visiones de tres niños que están siendo acosados por la presencia inquietante de The Grabber en el campamento Alpine Lake.

Gwen y Finn deberán enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso tras la muerte, y cuya conexión con ellos es más profunda y aterradora de lo que jamás imaginaron.

El fenómeno de terror The Black Phone, estrenado en 2022 por Universal Pictures y Blumhouse, fue ampliamente aclamado por la crítica, recaudando más de 160 millones de dólares en todo el mundo.

Five Nights at Freddy's 2 (Estreno 5 de diciembre del 2025)



Basada en la exitosa saga de videojuegos de terror creada por el estadounidense Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's 2 está dirigida por Emma Tammi, reconocida por su debut en el cine con el western de terror The Wind (El Viento). La película también cuenta con la participación de Jason Blum, a través de Blumhouse, y del propio Scott Cawthon como productor.

La primera entrega de Five Nights at Freddy's se estrenó con una recaudación récord de 80 millones de dólares en su primer fin de semana y alcanzó un total de 300 millones de dólares a nivel mundial.

La historia sigue a Mike, un joven que acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en un restaurante temático abandonado, Freddy Fazbear's Pizzeria, con la esperanza de que el empleo le ayude a conservar la custodia de su hermana menor. Sin imaginarlo, esa decisión lo arrastrará a una pesadilla sobrenatural protagonizada por inquietantes animales animatrónicos.

