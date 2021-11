Teorema y El Menor potencian la escena ecuatoriana de freestyle

La escena ecuatoriana de freestyle vio en estos últimos meses sus jornadas más intensas y significativas. A finales de octubre, tanto Quito como Guayaquil fueron sedes de eventos internacionales que reunieron a talentos locales y figuras del rap latinoamericano en una misma tarima. El resultado: potenciar el movimiento que de a poco empieza a consolidar sus bases.

Ecuador se prepara para alojar dos eventos de freestyle con estrellas internacionales Leer más

Hasta suelo nacional llegaron nombres como los chilenos Teorema y El Menor; el argentino Replik y el guatemalteco Ritmodelia que no solo atrajeron a quienes siguen el freestyle desde sus inicios, sino también a quienes se enamoraron de una de sus rimas virales en Youtube.

Teo, con apenas 22 años, fue uno de los más esperados de la jornada por su recorrido y títulos acumulados en su palmarés. Y como era de esperarse, fue quien se quedó con el trofeo en las dos ediciones realizadas en Ecuador. Su acogida era tal que le quedaban pocos minutos a solas, y entre esos espacios decidió compartir unas palabras con EXPRESO.

"Al freestyle ecuatoriano se lo debe apoyar primeramente desde casa. Puede ser un factor muy importante para que aparezcan más talentos. Eso también se consigue con uno que marque la pauta y el precedente", afirmó Teorema en un tiempo de descanso, en medio de una de sus batallas en Guayaquil.

Junto a Teorema llegó también El Menor, otros de los que a pesar de su corta edad (18) se ha hecho un espacio entre los grandes internacionales del movimiento. Muy jovial y predispuesto aseguró estar feliz de llegar a Ecuador porque "son todos muy cariñosos".

Switch, el 'gallo' que quiere despertar al rap ecuatoriano Leer más

El oriundo de Coquimbo mencionó a manera de recomendación tres cosas que no pueden faltarle a los raperos arriba de un escenario. "La primera cosa va más allá de cualquier tipo de técnico, flow y manera de rapear. Es la seguridad", empieza El Menor. La segunda, continúa, es la constancia para entrenar. "A mí siempre me preguntan ‘cómo te preparas’. Pues así, poniendo la pista y rapeándola entera. Así encuentras la manera de fluir", añade.

La tercera, asegura, es la necesidad de tener la mente sana y estar bien descansado. "Trato de estar relajado y disfrutar. Comparto con la gente, ellos me llenan de energía previo a la competencia".

La Red Bull Nacional será la 'fiesta grande'

El pico de las competiciones que se realizaron en Quito y Guayaquil no estuvo protagonizado únicamente por las figuras internacionales, sino también por raperos locales que de a poco van ganando mayor experiencia. Uno de los más representativos es Steven Calderón, o mejor conocido como Switch, el capitalino que ganó el primer título de Red Bull Batalla de los Gallos en el país en 2017.

En su análisis, Switch valora mucho el aporte que les brindó el roce internacional en las recientes competiciones que acogió el país. "Vivimos una fiesta de freestyle durante ese fin de semana. La calidad de las batallas fue muy alta. Pienso que es un paso super importante que se está dando en la escena nacional", aseguró.

Para el rapero capitalino, el freestyle local se ha llegado a posicionar de manera espectacular. Ya no se ven batallas únicamente en Quito y Guayaquil, también se dan en Esmeraldas, en Zamora Chinchipe, en Galápagos. "Todo esto se convierte en un hilo del que todos pujamos para internacionalizar al país", explica.

Switch, quien intentará repetir el título conseguido hace ya cuatro años, afirma que esto fue únicamente un abreboca de lo que se vivirá este sábado 13 de noviembre en Red Bull.

"Creo que para esta edición debo enfocarme en la constancia en las batallas. Trabajar con ejercicio mental. Es necesario sentirse cómodo y disfrutar. Pienso que el año anterior no lo hice mal, quizá no me favorecieron ciertas cosas porque no me concentré, estuve disperso. Este año será distinto", reflexiona Switch.