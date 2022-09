Según la RAE, la definición de telepatía es “coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí”. Es esta conexión justamente lo que provoca la música de Los Telepáticos.

El cuarteto, radicado en Madrid y conformado por los uruguayos Mathías Salgado, Lucas Piedra y Max Ruano junto al argentino Patricio Ricci, surgió oficialmente en el 2018 en la capital española, tras varios intentos previos de sus integrantes de armar bandas que no llegaron a consolidarse.

Reuniones espontáneas entre ellos y con otros amigos, lograron que empezaran a compartir gustos y canciones que escribían, y fue así que surgió la idea de hacer un tributo al artista estadounidense Lou Reed que al final no se llevó a cabo. Una noche, con la energía muy arriba y todas las ganas por querer tocar, recorrieron la ciudad y las puertas de muchos bares, y aunque el resultado no fue el esperado, a partir de ahí comenzaron a suceder cosas.

El primer show oficial se dio en la Sala Barco como teloneros de una agrupación argentina llamada Trouser. Al finalizar, recuerdan que se les acercaron a decir que tenían “algo” y que debían de seguir adelante. “Nosotros ya estábamos motivadísimos igual, siempre estuvimos un poco mal de la cabeza con tocar y tocar, y así se fueron abriendo más puertas”, agrega Max.

Luego las presentaciones aumentaron, pero recuerdan una en especial: la de un evento organizado por la revista local Pájaro Azul, que marcó un quiebre importante, ya que pudieron llegar a otro tipo de audiencia, distinta a aquella con la que venían interactuando. Esto les permitió empezar a crear su propio público.

Aseguran que la influencia que ha tenido Madrid en su música se nota netamente reflejada en las letras de los temas, mas no en el sonido, pues ven un poco lejano el adentrarse en el rock español o el flamenco.

A finales del 2021 y principios de este año, tras firmar por Warner Music España, Los Telepáticos visitaron Argentina y Uruguay para ofrecer una serie de shows. Ahora ha llegado el turno de Ecuador. En Guayaquil, la sensación de estar en casa es muy parecida a la que sintieron en el Cono Sur, pues Mathías vivió muchos años en esta urbe ecuatoriana. El sábado 17 serán parte del Rock and Beer Fest, un evento en el que comparten cartel con artistas como Babasónicos, Gondwana, Caloncho, entre otros.

¿Qué es el ‘sheep punk’?

A su particular estilo de música lo denominan ‘sheep punk’, una mezcla variada e indisciplinada de diferentes géneros. “Fue justamente cuando surgió la pregunta del género musical que llegamos a este concepto. Si escuchas nuestro primer disco 'Con la fiesta a cuestas', hay baladas, rock, punk y psicodelia. Entonces pensamos que al crear una identidad propia, sería más fácil describirla y no pensarla tanto. Si bien no es una banda totalmente punkie, hay un espíritu en nuestra actitud ‘telepática’ que tiene un poco de esa desfachatez en lo musical”, explica Mathías.

En el 2020, Los Telepáticos firmaron su primer contrato con la disquera multinacional Warner Music España, hecho que ha contribuido a una mayor exposición y promoción de su carrera, más no en su manera de crear. Sostienen que el lado creativo sigue exactamente igual desde el primer día, y que el pertenecer a una ‘major’ no ha tergiversado su esencia, ni se han planteado componer música más comercial, por ponerle una etiqueta, para llegar a más oyentes.

'Aguardiente', su primer súper hit en Spotify

Una dinámica repetida en la industria y que le sucede a muchos artistas es que la canción que más alcance tiene en números, es la que al principio dudaron en sacar. Esto les sucedió a ellos con 'Aguardiente', sencillo principal de 'Con la fiesta a cuestas', que alcanza más de seis millones de reproducciones en Spotify y que no iba a ser lanzado como tal.

“Claramente era un tema que nos gustaba y lo veíamos especial, pero el single iba a ser otro. Decidimos irnos con este, que es un sonido más ‘latin’, porque en ese momento estaba sonando mucha cumbia peruana con tintes psicodélicos. Superó nuestras expectativas a un millón por ciento”, asegura Mathías.

Y en cuanto a la importancia actual que tienen las cifras en la música, reconocen que no es un tema que les preocupe y se recuerdan constantemente que no hay ninguna garantía para el éxito, más que el disfrute de lo que hacen.

Lo que se viene

En octubre presentarán el primer corte de lo que será su próximo disco titulado 'Cafetería Dragón', al que detallan como “un producto más maduro de Los Telepáticos con canciones más oscuras, pero siempre variado”. Es distinto a sus álbumes anteriores 'Con la fiesta a cuestas' y 'Cambio y fuera', pero conserva el inigualable ‘sheep punk’.