En las redes los rumores entre celebridades se han convertido en el pan de cada día. Los fans a diario lanzan todo tipo de suposiciones y teorías que dan la vuelta al mundo y nos hacen cuestionar absolutamente cada palabra o acción de nuestra celebridad favorita. En este caso ha sido el turno de Fernando Alonso, de 41 años, y Taylor Swift, de 33. ¿Existe una supuesta relación amorosa entre el corredor de Formúla 1 y la autora de Blank Space?

Para muchos en una hipótesis poco probable, pero otros aseguran que existe algo entre estos dos.

La cantante estadounidense no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el piloto de Fórmula 1 ha estado activo en sus redes sociales, y no ha dudado ni por un momento alimentar estas teorías. El deportista asturiano ha utilizado su cuenta personal de TikTok para compartir un vídeo en particular que juega al despiste y no ha fallado en llamar la atención de los usuarios de la plataforma.

Fernando aprovechó para publicar un vídeo en TikTok, en el cual no ha dudado en utilizar su teléfono para grabar el momento en el que sonaba la canción 22 de Taylor Swift. Además, de forma coqueta, guiña un ojo y sonríe mientras hace pesas. "Estoy levantando 22", ha escrito el piloto junto a un emoticón de guiño, en su perfil de TikTok. Todos quieren saber que está pasando.

"Me voy a hacer Swiftie por ti, Fernando", "Enséñale español", "Fernando y Taylor en un mundo paralelo", "Él sabe lo que hace", "Llevo toda la semana escuchando a Taylor Swift, ayuda por favor no puedo parar", "Padre, era la 33 no la de 33", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

Preguntan a Fernando Alonso sobre los rumores de su relación con Taylor Swift. pic.twitter.com/CGTmAKGw2W — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 27, 2023

Un punto clave en medio de todos estos rumores es que ambos hace poco terminaron sus relaciones pasadas amorosas, es decir están recientemente solteros. Por su lado, el piloto de Fórmula 1 anunció su ruptura con Andrea Schlager, la periodista austriaca, mediante un comunicado. Su presentación oficial como pareja se produjo en mayo de 2022.

La intérprete de Red, puso punto y final a su noviazgo con el actor Joe Alwyn tras seis años de relación. Desde que empezaron a salir, optaran por mantener su relación alejada de los reflectores, sin embargo, Taylor cada que tenía la oportunidad lo mencionaba. Ahora, Taylor ha comenzado una nueva etapa y está totalmente volcada en su carrera musical y su regreso a los escenarios con la gira 'The Eras Tour'.