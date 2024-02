Taylor Swift: Un fenómeno económico y de estudio que podría llegar a Ecuador

Taylor Swift se ha convertido en un fenómeno económico y académico global son su gira The Eras Tour

En medio de una creciente anticipación y especulación en Ecuador sobre la posible visita de una figura icónica de la música internacional, el Ministerio de Turismo ha provocado un huracán de comentarios al sugerir que el anuncio previsto para este miércoles 21 de febrero, tras el concierto del cantante mexicano Luis Miguel en Quito, podría estar relacionado con la llegada de Taylor Swift al país.

Con su gira mundial The Eras Tour, acumulando un éxito deslumbrante en términos económicos y de asistencia, la expectativa de la posible llegada de Swift a Ecuador ha generado una oleada de entusiasmo también en términos económicos.

Imagen detallada de los tatuajes temáticos de Taylor Swift de una fan mientras hacía cola para comprar entradas para su concierto en Australia EFE

Y es que, la gira de Swift ha sido reconocida por su capacidad para impulsar la economía en las ciudades donde se presenta, atrayendo a multitudes masivas y generando ingresos adicionales a través del turismo y el gasto en servicios relacionados, como alojamiento, comida y mercancía.

Taylor Swift fue la artista más escuchada de Spotify y Apple Music en 2023

Alan Gin, profesor asociado de la escuela de negocios de la Universidad de San Diego, en California, en entrevista con El País, calculó que, si cada entrada cuesta alrededor de 300 dólares, cada asistente tiene un gasto medio que sube hasta los $ 1.300, ya que el viaje, el alojamiento, la comida y la ropa se llevan otros mil dólares con facilidad.

El fenómeno económico desencadenado por la gira se ha observado en varias ciudades de todo el mundo. En Chicago, por ejemplo, Swift estableció un nuevo récord de ocupación hotelera en el estado de Illinois, con 44.000 habitaciones ocupadas durante su espectáculo.

Porque uno no es un buen fan de Taylor si no va vestido inspirándose en una de sus eras o de sus looks, y lleva un buen puñado de friendship bracelets, pulseras caseras confeccionadas con cuentas, que también han tenido un bum de ventas, de hasta un 500%, según Time.

Las fans de Taylor Swift, conocidas como Swifties, lucen sus 'friendship bracelets' previo a un concierto en Australia EFE

Con una recaudación estimada en 1.300 millones de dólares y una asistencia récord en sus conciertos, la presencia de Taylor Swift en Ecuador no solo sería un evento destacado en el calendario de entretenimiento del país, sino que también podría tener un impacto duradero en la percepción internacional de Ecuador como un destino turístico vibrante y culturalmente relevante.

UN FENÓMENO DE ESTUDIO EN HARVARD

La influencia y el impacto cultural de Taylor Swift trascienden los escenarios musicales para convertirse en objeto de estudio académico en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard. Un curso basado en las letras de sus canciones, titulado English 183ts, ha generado un furor inesperado, con más de 300 solicitudes de inscripción.

Taylor Swift hizo historia al ganar su cuarto Grammy al álbum del año por ‘Midnights’ CORTESÍA

La docente a cargo del curso, Stephanie Burt, poeta y crítica literaria, ha expresado la necesidad de asistentes técnicos adicionales para organizar la abrumadora demanda del curso. Este hito académico resalta el interés y la relevancia cultural de Swift, quien se ha consolidado como uno de los mayores íconos actuales de la música pop.

Miles de personas asisten a los conciertos de Taylor Swift durante su gira The Eras Tour EFE

A pesar de algunas críticas recibidas, Burt ha defendido la importancia del curso, comparando el estudio de la obra de Swift con otros trabajos de literatura inglesa que en su momento fueron considerados formas de arte popular y sin prestigio.

El curso promete explorar diversos aspectos de la obra de Swift, desde el análisis de sus letras hasta el estudio de la cultura de los fans, la cultura de las celebridades, la adolescencia, la edad adulta y la apropiación.

