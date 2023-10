Taylor Swift: Ecuador vivió la experiencia de ‘The eras tour’ en cines

El viernes 13 de octubre de 2023, la película documental ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ llegó a Ecuador de la mano de diversas cadenas de cines, ofreciendo a los aficionados un viaje a través de la exitosa gira de la cantante estadounidense Taylor Swift.

El espectáculo se estructuró en torno a los distintos álbumes de la artista, también denominados 'eras'. Durante el filme se pudo visualizar fuegos artificiales, juegos de luces y distintas coreografías protagonizadas por Swift.

Clásicos como 'Shake it off', 'You belong with me' y 'All too well' resonaron en el cine, acompañados por la pasión de las fans ecuatorianas, quienes cantaron y bailaron con entusiasmo.

En las redes sociales se pudo visualizar fotografías y vídeos compartidos por las ‘swifties’, quienes además intercambiaron los 'brazaletes de la amistad', un símbolo especial entre las seguidoras que acuden a los eventos de 'Tay Tay', como también se conoce a la artista.

Te amo con todo mi ser Taylor Swift pic.twitter.com/3FanvcKmn3 — Jesuss (@pee_wooj) October 15, 2023

La llegada de esta producción cinematográfica a los cines busca satisfacer a aquellos fans que no pudieron adquirir boletos para el tour o que, lamentablemente, sus países quedaron fuera de la gira, como es el caso de Ecuador.

