Bruce Willis: “No lee ni habla y ya no tiene alegría de vivir”

Bruce Willis, el actor de Duro de matar, y el guionista de la serie Luz de luna, Glenn Gordon Caron, se han mantenido muy cercanos, incluso después de que Willis debiera abandonar su profesión luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal, a principio de este año. Este martes, el autor brindó una entrevista a New York Post, en la que dio detalles del actual estado de salud de su amigo.

“Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno... Además, hablo con él y con su esposa [Emma Heming], y tengo una relación casual con sus tres hijas mayores. Me he esforzado mucho por permanecer en su vida”, indicó. Y explicó: “Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él... Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”.

El guionista reveló que debido a los avances de la enfermedad, el actor de 68 años no puede comunicarse. “Es como si ahora viera la vida a través de una puerta mosquitera”, indicó.

Sin embargo, aclaró que Willis todavía lo reconoce cuando lo visita.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, señaló.

