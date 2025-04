Tatiana Roha: “Soy súper intensa, pero de mala no tengo nada”

Modelo, exreina de belleza, productora, actriz, exjurado del reality BLN y propietaria de la academia de artes integrales Alenza. Es la guayaquileña Tatiana Roha (50), la madre de Georgette Kalil, quien también modela y fue Miss Ecuador International 2022.

Sus inicios en los certámenes de belleza se dieron de la mano de César Montecé, quien ya falleció. A los 16 años se convirtió en Guayaquileña Bonita, luego estudió modelaje (que la llevó a Colombia y Estados Unidos) y participó en Hawaiian Tropic en el país del norte en 1992.

“Cuando vi la tremenda producción y organización que montaron los gringos me impresioné. Regresé con aquello en mi cabeza, empecé a estudiar teatro. Aurora Valdez fue mi primera profesora”, cuenta.

Está a cargo de la franquicia de Miss Global Ecuador. Juliana Robles, representante del país en ese certamen logró ingresar al top 10 en el pasado marzo en Tailandia. Aquello la llena de orgullo y dice “voy a preparar reinas de adentro hacia afuera, voy a crear mujeres con propósito”.

Divorciada y además de Georgette, tiene dos hijos varones, Naghib y Nabhil Kalil.

Usted tiene solo una hija mujer, ¿siempre quiso que ella fuera modelo y reina de belleza?

Tras mi divorcio, abrí la academia. Encontré en esta un refugio y me volqué totalmente a mi trabajo. Siendo una niña mi hija se graduó de modelo, pero era un oficio que no le gustaba para nada, le agarró fobia. Para mí fue una gran sorpresa cuando me comunicó que la habían llamado para intervenir en Miss Ecuador. No lo creía. Consideró que era una plataforma para impulsar su proyecto de salud emocional y aceptó. Estudia Psicología.

Su hija no quería trabajar con ella

¿Usted tiene fama de intensa?

Soy súper intensa. Mi hija me conoce mucho en lo profesional, me dijo que no quería que la produzca cuando fue aspirante a Miss Ecuador. Solo deseaba que yo fuera su madre y no Tatiana Roha. Había pasado un mes cuando me pidió que la produzca, luego de que en la prensa sacaron que existieron ciertas fallas cuando apareció modelando. Aquello le chocó mucho, le afectó.

Los que se involucran en el entretenimiento y en concursos de belleza, como en la política saben que están expuestos y que se darán críticas.

Ella no estaba acostumbrada a los ataques de las redes sociales. Incluso ahora está alejada de estas. Al principio creyó que todo era paz y amor. Sabemos que no lo es, que es algo duro. Cuando se encontró con la realidad le chocó. Se debe tener fortaleza emocional. Al regresar de Japón por Miss International dijo que los reinados no le gustaban, optó por el modelaje. Es sencilla y natural. Ahora está en China, modelando y contratada por una agencia extranjera. Se marchó en noviembre de 2024 y permanecerá hasta mediados de año, le renovaron el contrato. Tiene previsto continuar con su carrera de Psicología en Europa.

Con su experiencia y como dueña de la franquicia Miss Global Ecuador, se espera que la nueva representante sea una potencial ganadora a la corona en 2025.

El año pasado no tuve tiempo a prepararla, estuve como jueza en BLN, la televisión quita tiempo. Ahora haré un concurso para elegir a la nueva representante. Es un reality pequeño a través de plataformas como YouTube que arrancará en mayo. Se espera llegar a 30 candidatas y que el público vea cómo se trabaja. Esta es una formación de adentro hacia afuera. En la mayoría de los certámenes solo se prepara a la aspirante para que luzca guapa, pero no se considera lo interno. Por ello no trascienden. La ganadora irá a Dubái.

"El reality me dio exposición"

Cuando usted es jurado en los reality shows es implacable.

Empecé en un segmento de baile en De casa en casa. Ahí me llamaban Cruella de Vil. Luego produje a Chicho Trujillo y a Nathaly Carvajal. Al morir Sharon me invitaron a Baila la noche. Me probaron y pidieron que me quede como jurado. Acepté. Carlos José Matamoros me decía La reina de la kinesis porque estudié producción de teatro, cine y TV y utilizaba términos teatrales. El público me consideraba la jueza mala porque soy muy técnica al hablar. Son términos que el común denominador no comprende. No es solo bailar bonito. El reality me dio exposición, fue espectacular y me permitió incursionar en la política.

¿Qué tiene de mala?

De mala no tengo nada. Soy perfeccionista, me gusta la prolijidad. A la gente no le agrada aquello, ni que se le vea lo mínimo. Me gusta enseñar, compartir, ayudar en lo que puedo y en lo que no, que mis amigos crezcan.

Generalmente en esos espacios crean personajes para que armen shows.

Los escándalos no me gustan. Todos somos personajes en la vida, pero como parte de ese grupo de panelistas o jueces debo ofrecer contenido. Si no lo doy, no sirvo para la televisión. Debo jugar con las emociones para que sea interesante, de lo contrario es aburrido. Soy de carácter fuerte, tajante. En mi escuela de arte he manejado muchos alumnos, si no se tiene temperamento no se puede.

¿La política cómo llegó a su vida?

Me llamó gente del Centro Democrático. Entonces Jimmy Jairala era Prefecto del Guayas, me gusta servir de una u otra manera. Me consideraron para la Alcaldía de Daule. Cuando incursioné me encontré con muchas trabas y demasiado estrés. Comprendí que se puede servir desde mi casa o desde los reinados, desde la trinchera que estés. No estoy interesada en la política para nada.

Los que la conocen dicen que no para de trabajar...

En pandemia nos obligaron a quedarnos en casa, no estaba acostumbrada porque siempre fui una máquina de trabajar. Entonces me di cuenta que podía dormir hasta más tarde, aprendí a conectar con mis hijos… Siempre había dicho que cuando tenga más edad, viviría en la playa. No quise esperar y construí un hotel. Siempre estaba ansiosa por el futuro, ahora que me detuve siento que estoy viviendo. La paz no tiene precio. Desde 2020 practico metafísica. Disfruto el hoy. Me despierto temprano, medito, tomo mi café, saco a pasear a mi perro, voy a la playa, leo un libro... Esa vida calmada es lo que el ser humano busca.

Prefiere meditar, disfrutar del mar y de una buena lectura. Cortesía

¿Se volvió a enamorar?

Hace cinco años estoy soltera. Estoy escribiendo el libro Yo soy infinito que gira en torno a cómo las personas pueden transformar su vida, sin grandes cambios. Está basado en mi experiencia. Nada que ver con la Tatiana de la TV, con la espiritual. Con esta publicación trataré de decir que nunca es tarde para hacer lo que quieres. Me gradúe de Comunicación, ya grande, ahora estudiaré Bioarquitectura.

