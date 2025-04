Anita Buljubasich: La única verdadera amiga de Pablo Granados

Los dos son argentinos. Así que Anita Buljubasich sabía perfectamente quién es el actor Pablo Granados (excompañero de Marcelo Tinelli) antes de que él llegara a Ecuador. La presentadora lo amaba. Durante y después de que compartieron en el espacio Granados en pijamas se hicieron grandes amigos.

A pesar de la distancia, la relación se mantuvo. Se escribían y cada vez que Anita viajaba a Buenos Aires se veían. Compartían comidas y buenos ratos en familia, en los que no faltaba la música, ya sea la del humorista o la de Nerio David, esposo de la también productora de TV, fallecida el martes 15 de abril a los 66 años.

Pablo viajó a Guayaquil para despedir a la amiga que se marchó sin prepararnos.

En 2010 vino a Ecuador para ser el presentador del programa especial de la Copa Mundial de Fútbol, La noche de los mundialistas. Volvió al país para presentar Granados en pijamas acompañado de su amigo Pachu Peña.

Fue un espacio exitoso (tres temporadas), en el que además estuvieron Sofía Caiche y Richard Barker y que se estrenó en 2011.

La productora y directora era Anita, y como se exhibía pasadas las 22:00, ella no se iba a su casa hasta el final de la emisión diaria. En algunas ocasiones, Nerio David cantaba. Las ocurrencias del argentino hacían amenas las noches, en las que se ofrecía además humor, invitados especiales, cámara escondida y parodias. A los televidentes no les importaba quedarse hasta tarde.

Un emotivo mensaje

Pablo Granados ama Ecuador. Instagram de Pablo Granados

En sus redes sociales, Pablo Granados escribió un emotivo mensaje de despedida: “Hacé lo que quieras, me dijo esta mujer cuando llegué a Ecuador. Hacé lo que quieras, que yo te ayudo. Con el tiempo supe que Dios me había cruzado con la mejor productora de televisión que iba a conocer en mi vida: Ana Buljubasich. Fue mi única verdadera amiga, fue mi hermana. Me abrió las puertas de su casa y de un país con gente cálida. Me hizo parte de su familia. Me cuidó lejos de casa y delante de cámara. Compartimos locuras creativas y decenas de asados y guitarreadas. Trajo su familia a mi residencia de campo, compartimos charlas sobre televisión y sobre los afectos. Incentivó mi creatividad durante tres temporadas y pico de un programa diario en la tele ecuatoriana. En Guayaquil durante su velatorio pude confirmar todo lo que me quería en cada abrazo con sus familiares y amigos. No sabía que una persona que no era de mi sangre podía quererme así. Tampoco que ese sentimiento era mutuo, hasta que me vi llorando entre su gente amada”.

La presentadora se mantenía pendiente de la carrera del comediante y de la de su hijo, Miguel Granados; y Pablo, a su vez, pendiente de la trayectoria de Ana Paula, hija de Anita y Nerio David, quien vive en Buenos Aires. Lo seguía en las redes sociales y se alegraba con su éxito.

La revista Pronto destacó que él tiene acostumbrado a sus seguidores a videos, algunos compartidos con Pachu Peña y otros con su ahora famoso hijo, Miguel. Divertidos y originales, y siempre trata de sacar a su público esas carcajadas como las que generaba en El show de Videomatch. Por eso les sorprendió el emotivo y largo posteo para Anita, quien falleció en forma inesperada.

Durante su paso por este país, el popular argentino grabó el tema No puedo vivir sin ti dedicado a Ecuador.

