Tati López: “Todas necesitan innovarse, se están quedando”

El pasado 24 de mayo, al igual que muchos ecuatorianos, Tati López observaba la transmisión de mando de Guillermo Lasso, con la particularidad de que su fijación estaba centrada en cómo lucía el nuevo mandatario. Ese día, decidió examinar el outfit del presidente y de su entorno y creó una cuenta de TikTok (kennyjennyec) en la que publicó el Top 5.

Lo de la moda no es nuevo para la crítica guayaquileña, es un tema que le ha apasionado toda la vida, aunque nunca tuvo el tiempo de dedicarse exclusivamente a ella. “Hace ocho años que trabajo con marcas y publicidad, añadí un criterio de estética tanto en la línea digital como en la línea gráfica. Pero esta vez quise hacer algo para mí y, tras salir de mi último empleo por la pandemia, me decidí”.

"Siento que menos es más y la argentina Laurita Fernández lo sabe. En Ecuador, quienes se visten bien y lucen impecables son la bloguera Uti Torres y la presentadora Alejandra Jaramillo".

Gwen Stefani se casó sorpresivamente con Blake Shelton Leer más

En paralelo a su ojo crítico, Tati arrancó su emprendimiento de marca de zapatos y sus seguidores empezaron a crecer. “Me di cuenta de que funcionó y le puse todas las ganas a esto. He sido siempre una autodidacta, me veía todas las alfombras rojas. Ahora que todo tomó otro giro, obviamente tomaré cursos de asesoría de imagen porque, si no tengo estudios o un diplomado, se podría poner en duda cualquier opinión. Mis críticas siempre son constructivas, doy opciones y alternativas. Considero que hay que educar el ojo hasta para ver las series de Netflix. Mi don, más allá de comunicar, está en hacerme escuchar y lo logro... tengo alcance”.

ANITA BULJUBASICH

Ana Buljubasich EXPRESO

“El estilo de cabello no le va, le haría otro corte, pero sí mantendría su maquillaje. Le daría un clóset renovado para que empiece a jugar con conjuntos, texturas, patrones, prints modernos. Ella solo usa tela chifón que, de paso, es calurosa. La recuerdo con mangas color azul, pantalón negro de tela y ahí se queda”.

ÚRSULA STRENGE

Úrsula Strenge EXPRESO

“Le cambiaría el peinado, optaría por un cabello corto, lacio y hacia un lado. La maquillan muy formal en el canal, muy señora. Debería ser más natural. En cuanto a la ropa, le buscaría otra textura para sus blusas y ya no solo las faldas lápiz”.

Raffaella Carrá y sus letras que hablan de libertad Leer más

ÉRIKA VÉLEZ

Érika Vélez Gerardo Menoscal

“Le quitaría tanto brillerío. Renovaría su outfit, las prendas que usa están bien pero debería combinarlas mejor. Es el mismo caso de Carolina Jaume, ‘too much’”.

SUSANA GONZÁLEZ

Susana González. Alex Lima

“La prefecta del Guayas es un referente, no le cambiaría nada. Tal vez le añadiría un nuevo look a su cabello. Por lo demás se viste perfecto. Le cortaría un poco el pelo, se cepilla como si fuera a un matrimonio con esos peinados de antes, muy de señora”.

MARIELA VITERI

Mariela Viteri Miguel Canales

“Nuestra Sarah Jessica Parker debe mejorar su ropero. Ella juega muy bien en las portadas de sus revistas pero, fuera de ellas, su ropa debe ir más de acuerdo a su personalidad. Como jefa de medios de comunicación sería ideal que se viera más empoderada y que, al igual que Cynthia (Viteri), demuestre que es fuerte, no solo en sus publicaciones sino en su vida cotidiana”.

Shakira y Piqué y otras parejas en las que la mujer es mayor que el hombre Leer más

CYNTHIA VITERI

Cynthia Viteri Marcos Pin Méndez

‘“Todos sus pantalones con hueco se los cambiaría por unos de tela, algo más formal. Ella debe estar consciente que no se está yendo a la playa sino que trabaja como la alcaldesa de una ciudad. Necesita un nuevo clóset sin perder su esencia de mujer fuerte, pero que no lo está comunicando a través de sus prendas. Sus pantalones podrían ser de satín o algodón, camperas en las que se vea canchera pero sofisticada, no que parezca jugadora de fútbol”.

MICHELA PINCAY

Michela Pincay EXPRESO

“A ella la comparo con Kourtney Kardashian. No sé si es tema del canal, pero TC tiene un armario del año 2000. A todas las visten fatal. Michella es linda, joven y muy sexy, esa picardía hay que explotarla. Combinar cierta sofisticación con algo de roquera ‘nasty’, también le cambiaría los zapatos”.