Gwen Stefani se casó sorpresivamente con Blake Shelton

La pareja conformada por Blake Shelton y Gwen Stefani, que se comprometió a finales de 2020, se casó en una ceremonia íntima en el rancho de Oklahoma, propiedad del músico.

El evento al que solo acudieron familiares de ambos tuvo lugar el 3 de julio.

De acuerdo a medios internacionales como E!, la noticia se da a conocer poco después de que la cantante de It's my life, quien tiene tres hijos con su ex Gavin Rossdale, levantó polvareda y disparó rumores de matrimonio por usar una alianza junto a su anillo de compromiso mientras estaba en Los Ángeles con Shelton el 12 de junio.

Stefani de 51 años y Shelton de 45, se conocieron en las grabaciones de la versión estadounidense del programa de canto La Voz y desde entonces se convirtieron en un referente de estabilidad como pareja.

La noticia del matrimonio fue confirmado primero por el portal Page Six del New York Post quien informó de la intimidad del enlace.