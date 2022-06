Tania Tinoco: se cumple un mes de su partida

El martes 21 de junio se cumple un mes de la partida de Tania Tinoco, comunicadora machaleña de Ecuavisa que a inicios de abril fue trasladada a Cleveland, Estados Unidos, donde falleció a los 58 años debido a complicaciones cardiacas. Según su hermano Jorge, en Guayaquil no se había previsto un oficio religioso. El 20 de este mismo mes, su esposo Bruce Hardeman estuvo de cumpleaños. El primero que pasa sin su esposa.

Una de sus amigas, la productora Catrina Tala la recordó en este aniversario luctuoso con las siguientes palabras: "Todavía me cuesta acostumbrarme a tu ausencia. Confieso que a ratos busco tu teléfono para llamarte y me estampo con la realidad, o me acuerdo del cumple de alguien y busco tu contacto para que no te olvides de decirle feliz cumpleaños.

Me cuesta acostumbrarme a no tenerte cerca físicamente pero por esas cosas de la vida te siento más cerca que nunca.

Hoy, hace un mes dejaste este plano terrenal para ser libre, me convenciste que el verdadero amor no es egoísta, deja ir, pero por sobre todo una vez más confirmamos que el sentimiento más cercano a la felicidad es la paz".

El 30 de mayo se celebró una misa en su memoria en La Catedral de Guayaquil a la que acudieron colegas, compañeros y familiares, entre ellos, su progenitora Emma Márquez y sus hermanos Gustavo y Jorge. Esa fecha, la pareja (padres de Amelia y Tommy) cumplió 30 años de matrimonio.

Tras el cierre (durante la pandemia) del informativo nocturno 'Telemundo', espacio en el cual era directora y presentadora, estuvo al frente de 'Televistazo' de las 13:00. Ahora está Estéfani Espín.