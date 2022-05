Faltaban pocas horas para finalizar el 2021 cuando la comunicadora machaleña Tania Tinoco, de Ecuavisa, compartió con EXPRESIONES una lista de propósitos que tenía previsto hacer realidad durante el presente año.

Entonces dijo lo siguiente: “En 2022 quiero dedicarle más tiempo a la escritura, animarme a publicar poesía. Terminar un libro, que es la biografía de un personaje que considero está marcado para guiar el futuro de este país; hallar un editor para una novela que titulé 'Simplemente inevitable', la cual sigue en los archivos de mi vieja laptop. Deseo, además, contar la historia de Las Dolores (caso Fybeca) que empecé hace un tiempo y no puedo dejarla inconclusa. Involucrarme en otros proyectos sociales en una zona marginal de Guayaquil, donde siento que me necesitan”.

También quería hacer lo que estuviera a su alcance para que vuelva al aire el programa de investigación periodística 'Visión 360', “para darle así una respuesta positiva a tantas personas que no dejan de preguntar por ese espacio. Quiero en el 2022 leer más, comprar esos libros que siento que me esperan. Regresar a Venecia y disfrutar de una aurora boreal. Es mi propósito pasar más tiempo con mis hijos (Tommy y Amelia), viajar en familia y dejarme llevar por sus decisiones turísticas. En muchos aspectos es maravilloso soltar el control. Seguiré alzando la voz. Diciendo lo que creo. Reclamando, que no es lo mismo que ofender.

Cuidar de mis palabras sin dejar de llamar las cosas por su nombre. No quiero tener miedo a vivir, lo que tenga que vivir. Total, nunca se sabe cuándo el viaje termina”, fueron sus emotivas palabras en esa ocasión.

El viaje terminó para ella antes de lo que nadie imaginaba, el 21 de mayo, a los 58 años, por complicaciones cardíacas. Una misa en su memoria se celebró, el lunes 30, en la Catedral Metropolitana, ubicada en Chimborazo y 10 de Agosto. Tenía claro que el tiempo irá sacando el dolor y acentuando la gratitud. Y así será.

La urna funeraria con sus cenizas. cortesía

La Catedral no ofrece misas los lunes en la tarde, pero el lunes sus puertas se abrieron desde las 17:00 para que monseñor Luis Gerardo Cabrera oficie la eucaristía por el alma de la periodista. No estuvo solo, concelebró con el padre Milton Guerrero.

En los bajos del altar se encontraba una imponente foto de la periodista, esposa, madre y amiga, tomada antes de la pandemia por Joshua Degel. Era parte de una sesión a color y en blanco y negro que se hizo por recomendación de la productora Catrina Tala. Junto a esa imagen se colocó una urna funeraria con sus cenizas (que llegaron al país el fin de semana y según los familiares serán llevadas a su tierra) y ramos de rosas blancas y lirios morados.

Tania posó para la cámara de Joshua Degel. Joshua Degel

Su madre, Emma Márquez viuda de Tinoco, sus hermanos Jorge y Gustavo, así como sus hijos Tommy y Amelia, para quien su mami ya está en el cielo, lucían serenos.

Su compañero de vida, Bruce Hardeman, emocionado, abrazaba con mucha fuerza a los que le daban el pésame, agradecía y expresaba que no sabía qué hacer sin Tania y no comprendía cómo una mujer tan buena se había marchado. Al igual que él, sus amigos todavía no asimilan su partida.

Ese día era especial, porque la pareja de esposos iba a celebrar su 30 aniversario de matrimonio, así lo recordó el obispo al inicio de la celebración eucarística. Los que la conocíamos sabemos que habría hecho un colorido festejo, en el cual iba a bailar la música de algunos de sus artistas favoritos, como Joe Arroyo, Carlos Vives y Fonseca. Como cuando ‘se sacó la pica’ tras la pandemia en 2021 en el cumpleaños de Bruce (20 de junio).

Durante parte de la homilía, monseñor recordó un pasaje anecdótico que le tocó compartir con Tania. En una visita a Las Malvinas se encontró con ella. Había acudido con ocasión de una entrega de uniformes escolares para niños que se encontraban golpeados por la pobreza. Pudo ver que la comunicadora se acercaba a cada uno y los miraba.

“Recuerdo que uno de estos menores se acercó para agradecerle. Ella abrió su corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. En el almuerzo me dijo que tenía amigos que podían ayudar en favor de los pequeños”.

Un día, agregó el religioso, “nos invitó a su casa para saber cómo iba la ayuda. Ahí nos presentó a su esposo e hijos. Físicamente, ya no está, pero estoy seguro de que su voz continuará contagiándonos. Esas son las enseñanzas que nos deja Tania”.

Era una persona espiritual y respetuosa de las diferentes creencias. Entre los asistentes a la misa estuvo la madre Julia Elena, era una de las religiosas del colegio La Inmaculada, en donde estudió, al igual que su gran amiga Patricia Sánchez, quien también asistió, así como Rocío Cedeño, Bessie Arellano, Pedro Pablo Duart, Xavier Alvarado Roca, la prefecta Susana González, Gloria Gallardo, María Josefa Coronel, Roberto López Campos, Meche Cuesta, Teresa Arboleda, quien tenía previsto salir del país el fin de semana, pero canceló el viaje.

Además estuvieron Catrina Tala, Pocho Harb, Roberto Aspiazu, Pedro Jiménez, Carlos Jijón, Gustavo Cortez, Luis Soto, Veiky Valdez, María del Carmen de Aguayo, Fernando Aguayo, Rafael Hernández, Otto Sonnenholzner, Luis Tippán, Carolina Mella, Beatriz Gil, quien cantó durante el oficio religioso, entre otros. Todos vistieron de colores negro y blanco.

La corte de honor la formó la Academia Naval Almirante Illingworth. cortesía

El domingo 29 de mayo, en el espacio de su compadre Carlos Vera ('Veraz') y cuya emisión llevó el nombre de 'El legado de Tania', el comunicador manabita entrevistó a dos de sus amigos, Rocío Cedeño y Carlos Jijón, y a su hermano, Jorge Tinoco, quien dijo que recientemente sufrió una parálisis facial. Ahí se propuso la creación del premio de periodismo Tania Tinoco para reconocer el trabajo de profesionales que ejerzan este oficio, sin distinción de sexo.

Los ITV, que se desarrollaron el mismo día del oficio religioso, le rindieron un homenaje a su labor.