Sylvester Stallone reconoce que la familia debe estar primero

Fue en agosto cuando la exmodelo Jennifer Flavin presentó una demanda que sorprendió a todos. “Me entristece anunciar que, tras 25 años de matrimonio, he solicitado el divorcio a mi marido. Aunque ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años compartidos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas. Pido privacidad para nuestra familia mientras avanzamos amistosamente”, se leía en el comunicado. Un mes después, ella y el actor de Rocky dieron marcha atrás.

Pero, aunque las cosas retomaron su rumbo, hubo lecciones importantes, algo “difícil de aprender”. En entrevista con The Sunday Times, Sylvester Stallone confesó los errores que llevaron a su esposa a tomar una decisión tan drástica.

“Me arrepiento de haber sido un padre ausente”, dijo y agregó que aquella demanda significó “un despertar sobre qué era lo más importante de todo, que es el amor por mi familia”.

La relación con sus hijas (Sophia, de 26 años; Sistine, de 24; y Scarlet, de 20) ha cambiado. “Estaba muy centrado en mi carrera y ahora pienso: ‘Está bien, no tengo mucho camino por delante y quiero comenzar a preguntarles sobre sus vidas’. Ahora les pregunto sobre su día y, al principio, me respondían con monosílabos. Hasta que un día una de ellas me dijo: ‘Estaba pensando en ti’. Ay, Dios mío. Nunca antes en mi vida había oído eso. Cuando una hija sabe que te importa, está allí para siempre”.