Sylvester Stallone: "Carl Weathers fue una parte intrínseca de mi éxito"

"Perdimos una leyenda. Mi vida cambió para siempre el día que conocí a Carl Weathers. Descansa en el poder y sigue golpeando”, escribió en su cuenta de Instagram, Sylvester Stallone tras la muerte de su excompañero de rodaje Carl Weathers (76), que interpretó a Apollo Creed en la conocida saga 'Rocky'. Le dijo adiós con un video emotivo.

El actor que dio vida a Rocky Balboa se mostró conmocionado por la muerte de Carl, a quien le atribuyó su éxito en la industria del cine. “Carl Weathers fue una parte intrínseca de mi vida, de mi éxito, le doy todo el crédito porque cuando entró a esa sala y lo vi por primera vez, vi grandeza”, indicó. Tras ello, agregó: "Jamás habría podido conseguir lo que conseguimos con 'Rocky' sin él”.

Además, destacó su inteligencia, voz, generosidad y, según él, lo más importante, su corazón: "Fue mágico. Fui afortunado de hacer parte de su vida".

Carl Weathers, según informó su familia perdió la vida de forma natural. La noticia deja mucho dolor en sus seguidores.

Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Estados Unidos, se destacó en más de 75 cintas y series de. televisión durante sus 50 años de carrera. También fue jugador de fútbol americano, además practicó boxeo, lucha libre y gimnasia.

Después se dedicó a la actuación, consiguiendo pequeños papeles, así como apariciones en las series de televisión 'Kung Fu', 'Cannon' y 'Starsky y Hutch'. Además participó en 'Predator' (1987) junto a Arnold Schwarzenegger; 'Action Jackson' (1988) y 'Happy Gilmore' (1996).

También puso voz a uno de los personajes en la aclamada 'Toy Story 4' (2019) y ya había intervenido en el especial de televisión 'Toy Story of Terror'.

Sobre el personaje de Apollo Creed en 'Rocky', el actor comentó en una entrevista: “Te pone en el mapa y hace tu carrera, por así decirlo". El actor encajaba perfectamente en el papel del llamativo y arrogante campeón mundial.

"No había nadie con quien leer y dijeron que ibas a leer con el guionista, o sea Stallone. Leímos la escena y al final, no sentí que realmente hubiera andado bien y estaban en un incómodo silencio, así que simplemente solté: 'Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar', sin saber que el guionista también era el actor principal", comentó sobre el casting para ese personaje que lo catapultó a la fama.

La película 'Rocky' ganó el Óscar en 1976. Weathers se mantuvo vinculado a las siguientes partes.

Recientemente, intervino en el éxito de Disney+, 'The Mandalorian', desempeñando el rol de Greef Karga durante las tres temporadas de la serie.

