Gabriela Pazmiño: "La recomendación del médico es que me opere"

Gabriela Pazmiño, presentadora de 'Noticias de la mañana', está en casa porque luego de un entrenamiento de rutina se lastimó la rodilla izquierda en el gimnasio. “Le dije a la profesora que hiciéramos un video para TikTok. El movimiento era sencillo, pero se escuchó como un traqueo. El dolor que sentí fue muy fuerte, no pude caminar, me sacaron cargada del lugar. Descansé y me coloqué hielo en la parte afectada”, cuenta y añade que la entrenadora no tuvo la culpa, “solamente me acolitó, nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir”.

La rodilla lastimada. Cortesía

Al día siguiente acudió al canal con muletas, creyendo que era algo pasajero. “Quise hacerme la macha”, pero cuando la revisó el doctor Ángel Auad le dijo que “me había roto el menisco, me hice la resonancia magnética y el diagnóstico fue meniscopatía (el conjunto de lesiones a los meniscos de la rodilla como la inflamación, el desgaste, la alteración degenerativa o la rotura parcial o completa). También tenía el tendón recogido y líquido en la rodilla.

Durante la resonancia magnética. Cortesía

Por ello la sugerencia del especialista es operar. Soy floja para las intervenciones, me van a infiltrar para que se baje la inflamación, pero el doctor insiste en que por su experiencia debo operarme. Me mandaron reposo”.

Según Gabriela, su ausencia en el canal dependerá de su evolución. “No puedo usar zapatos de tacos ni estar parada mucho tiempo y debo ponerme hielo. Estas lesiones toman tiempo para recuperarse. Ya estoy aburrida”, dice entre risas y tomándose con buen ánimo el accidente.

Seguramente lo que más complica el caso es que tiene una vieja lesión en la rodilla causada por una patada a un saco de box. “Cuando practicaba baile o ejercicio sentía dolor, lo mismo cuando trotaba. Retomé mis ejercicios para perder peso. Ya me veía con el cuerpazo y ahí fue cuando se dio este lamentable suceso”.

